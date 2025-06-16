المدراء اليابانيون يصرخون: المهام تتكاثر واليد العاملة تختفي... فما الحل؟

في قلب اليابان المتقدمة والمتطورة، يكافح العديد من المديرين يوميًا تحت ضغط أعباء عمل متزايدة لا تُطاق، في ظل أزمة حقيقية تعصف بسوق العمل: نقص العمالة الحاد. كيف يمكن لهذا الواقع أن يغير وجه الأعمال في بلاد الشمس المشرقة؟ وما هي تداعيات هذا العبء الثقيل على مستقبل الشركات والاقتصاد؟

أظهر استطلاع رأي وطني أُجري في اليابان خلال مارس/ آذار 2025، واستهدف المديرين ومديري المستويات المتوسطة، أن 63.7% من المشاركين يرون عبء عملهم اليومي ”ثقيلًا“، حيث وصفه 11.1% بأنه ”ثقيل جدًا“، و25.5% ”ثقيل“، و27.1% ”ثقيل نسبيًا“. كما أفاد 60% من المشاركين بأن عبء عملهم ”زاد“. أجرى الاستطلاع شركة EVeM، المتخصصة في تقديم خدمات الدعم الإداري للشركات.

الأسباب الرئيسية لتفاقم أعباء العمل شملت ”نقص العمالة“ بنسبة 58.1%، و”زيادة تنوع المهام“ بنسبة 48.6%، تلاها ”تشديد القيود على أساليب العمل، مثل الأوقات والموقع“ بنسبة 25.2%. وتُظهر هذه النتائج أن توسّع نطاق الحرية في أساليب العمل، كالعمل عن بُعد، قد أصبح مصدر عبء إضافي على المديرين المسؤولين عن تنظيمه.

توقع 18.3% فقط من المديرين، أي حوالي واحد من كل خمسة، انخفاض أعباء العمل في المستقبل. وأشارت شركة EVeM إلى انتشار شعور في أماكن العمل بأن ”الجهود الإضافية لا تُلقى بالًا ولا تُكافأ“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من بيكستا)