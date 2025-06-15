أكثر من ربع شباب طوكيو يفضّلون السكن مع والديهم... لماذا؟

في قلب العاصمة اليابانية، حيث تتلألأ ناطحات السحاب وتزدحم الشوارع بالحياة، تخفي طوكيو وجهًا آخر من التحديات؛ فتكاليف المعيشة المرتفعة فيها باتت تشكّل حاجزًا نفسيًا وماليًا يحول دون استقلال الكثير من البالغين عن منازل والديهم، حتى بعد دخولهم سوق العمل.

أظهر استطلاع أجرته شركة ليفول، المزودة لخدمات المعلومات العقارية، أن نسبة كبيرة من سكان منطقة طوكيو الحضرية ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عامًا لا يزالون يعيشون في منازل أسرهم.

استهدف الاستطلاع الأشخاص المولودين والمقيمين حاليًا في المحافظات الأربع المكونة لمنطقة طوكيو الكبرى: طوكيو، كاناغاوا، سايتاما، وتشيبا.

وبحسب النتائج، فإن 26.4٪ من المشاركين في الفئة العمرية بين الثلاثينيات والأربعينيات يعيشون مع والديهم، في حين ارتفعت النسبة بشكل ملحوظ بين من هم في العشرينيات من العمر، حيث بلغت 37.7٪. وبهذا، تفوقت نسبة هؤلاء الشباب الذين يعيشون مع أسرهم على أولئك الذين يعيشون بمفردهم ضمن نفس الفئة العمرية.

السبب الرئيسي لاستمرار المشاركين في العشرينيات والثلاثينيات من العمر في العيش مع والديهم، بنسبة 48.6% و47.0% على التوالي، كان رغبتهم في توفير المال. أما بالنسبة للأشخاص في الأربعينيات من العمر، وبنسبة 36.8%، فكان السبب الأكثر شيوعًا هو افتقارهم إلى الإمكانيات المالية للانتقال للعيش بمفردهم. وهذا يشير إلى أن العديد من الأفراد في جميع الفئات العمرية كانوا يختارون العيش مع والديهم لأسباب مالية.

من بين المشاركين الذين يعيشون حاليًا مع والديهم، ذكر 36% أن مدة تنقلهم إلى العمل كانت ”60 دقيقة أو أكثر“. وعلى الرغم من هذه المسافة التي يتعين قطعها، يبدو أن مزايا العيش مع الوالدين تفوق الإزعاج الناتج عن ذلك.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)