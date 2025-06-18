البيئة أولًا: أغلب المتسوقين في اليابان لا يشترون الأكياس البلاستيكية!

في بلدٍ يشتهر بالنظافة والانضباط، أُجري استطلاع رأي للمستهلكين في اليابان لاستكشاف مواقفهم الحقيقية تجاه النفايات والقمامة. فهل تنعكس صورة الشوارع النظيفة على وعي الأفراد البيئي؟ وما مدى التزامهم بإعادة التدوير وتقليل المخلفات؟ يكشف هذا الاستطلاع عن رؤى مثيرة حول العلاقة بين العادات اليومية والاهتمام بالمستقبل البيئي للبلاد.

وعي بيئي؟

أظهر استطلاع أجرته شركة ميتوريز، المتخصصة في دعم مبيعات التجزئة، على حوالي 3000 عضو مسجل، أن نحو 48.1% من المشاركين في اليابان ”لا يشترون أبدًا“ أكياسًا بلاستيكية عند التسوق، بينما قال 35.5% إنهم ”نادرًا ما يشترونها“. وتشير هذه النتائج إلى وجود تحول واضح في سلوك المستهلكين تجاه تقليل استخدام البلاستيك، في ظل تزايد الوعي البيئي وتطبيق السياسات الحكومية التي تشجع على الحد من النفايات.

وتبيّن من خلال الاستطلاع أن نسبة الامتناع عن شراء الأكياس البلاستيكية تزداد مع التقدم في العمر؛ فقد أفاد أكثر من نصف المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بأنهم لا يشترونها مطلقًا من أي متجر، مما يدل على أن كبار السن أكثر التزامًا باستخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، ربما بدافع العادة أو الحسّ البيئي المتنامي. وفي المقابل، أظهرت الفئات الأصغر سنًا سلوكًا أكثر تنوعًا، إذ يعتمد بعضهم على الحقائب القماشية، بينما لا يزال آخرون يشترون الأكياس عند الحاجة.

ويُذكر أن اليابان بدأت منذ يوليو/ تموز 2020 في فرض رسوم إلزامية على الأكياس البلاستيكية، مما شكّل نقطة تحوّل في أنماط الشراء اليومية. ويُعتقد أن هذا الإجراء، إلى جانب حملات التوعية المستمرة، قد ساهم في تعزيز الاتجاه نحو ممارسات أكثر استدامة في الاستهلاك.

كشف الاستطلاع أن 56.9% من المشاركين في اليابان ”يتبعون قواعد فرز وتقسيم النفايات بشكل أساسي“، بينما أفاد 28.8% بأنهم ”يفرزون ويقسمون نفاياتهم بدقة“. وتُشير النتائج إلى أن كبار السن يُبدون حرصًا أكبر على فرز وتقسيم النفايات مقارنةً بالشباب.

أظهر الاستطلاع أن الإجابة الأكثر شيوعًا للحد من النفايات بين المشاركين هي ”تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية باستخدام أكياس قابلة لإعادة الاستخدام“ بنسبة 73.2%، تلاها ”تقليل هدر الطعام“ بنسبة 48.6%، ثم ”اختيار المنتجات القابلة لإعادة التعبئة“ بنسبة 45.4%. وأفاد 6.6% فقط بأنهم ”لا يتخذون أي إجراءات محددة“، مما يعكس وعيًا عامًا بأهمية تقليل النفايات بطرق مختلفة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)