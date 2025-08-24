شبح ”كاروشي“ يعود ليطغى على حياة الموظفين في اليابان

في مشهد يعكس الضغوط الهائلة التي يواجهها العاملون في اليابان، سُجِّلَت 1304 حالات معترف بها للوفيات والاضطرابات الصحية المرتبطة بالإجهاد الوظيفي، كان أكثر من ألف حالة منها مرتبطة مباشرة بمشكلات الصحة النفسية، مما يسلط الضوء على أزمة صامتة تتفاقم خلف مكاتب العمل.

وفقًا لبيانات جمعتها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان، تم تسجيل 1304 حالات معترف بها للوفيات المرتبطة بالإجهاد الوظيفي (كاروشي) والاضطرابات الصحية في السنة المالية 2024، بزيادة 196 حالة على أساس سنوي. من هذه الحالات، تضمنت 247 حالة سكتات دماغية أو حالات قلبية، و1,057 حالة اكتئاب واضطرابات صحية نفسية أخرى. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراف بأكثر من 1,000 حالة من الاضطرابات النفسية المرتبطة بالعمل. من بين هذه الحالات، تضمنت 89 حالة انتحارًا أو محاولة انتحار.

التسلط هو السبب الأكثر شيوعًا

في توزيع 1,055 حالة من الاضطرابات النفسية المعترف بها على أنها مرتبطة بالعمل، كان السبب الأكثر شيوعًا هو ”إساءة استخدام السلطة من قبل الرؤساء أو غيرهم“ بـ 224 حالة، تلاه ”تغيير كبير في المهام أو كمية العمل“ بـ 119 حالة، و”التسلط من قبل العملاء“ (السلوك المسيء من العملاء أو العملاء التجاريين) بـ 108 حالات، و”التحرش الجنسي“ بـ 105 حالات، و”تجربة أو مشاهدة حوادث أو كوارث مأساوية مرتبطة بالعمل“ بـ 87 حالة.

حسب الجنس، كان هناك 552 رجلاً و503 نساء، بينما كان أكثر من 90% تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عامًا. شكل الأشخاص في الأربعينيات من العمر المجموعة الأكبر بـ 283 حالة، ولكن لم تبرز أي فئة عمرية بشكل كبير.

حسب الصناعة، كان أعلى عدد من الحالات في ”الرعاية الصحية والاجتماعية“ بـ 270 حالة، تلاها ”التصنيع“ بـ 161 حالة، و”تجارة الجملة والتجزئة“ بـ 120 حالة، و”النقل والخدمات البريدية“ بـ 110 حالات، و”البناء“ بـ 81 حالة.

مصادر البيانات

بيانات عن التعويضات عن الوفيات المرتبطة بالإفراط في العمل في السنة المالية 2024 (باللغة اليابانية) من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

