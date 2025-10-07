بين العمل والترفيه.. اليابانيون يميلون أكثر نحو الاستمتاع بالحياة

كشف استطلاع الرأي السنوي في اليابان عن تحول لافت في أولويات الناس، حيث بدأ عدد متزايد من الأفراد يضع الترفيه والاستمتاع بالحياة فوق الالتزامات المهنية، ما يعكس تغيّرًا ثقافيًا واجتماعيًا نحو البحث عن توازن أكبر بين العمل والراحة.

الهروب من روتين الحياة اليومية

كشف مسح أجراه مركز الإنتاجية في اليابان لعام 2024 حول كيفية قضاء الناس لأوقات فراغهم عن استمرار الرحلات الداخلية، مثل زيارات الينابيع الساخنة والرحلات الصيفية والشتوية، في صدارة الأنشطة الترفيهية للعام الثالث على التوالي بنسبة 48.3%. واحتلت مشاهدة الفيديوهات، سواء عبر البث أو الاستئجار، المرتبة الثانية بنسبة 38.1%، مسجلة تقدمًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق. جاء تناول الطعام خارج المنزل (باستثناء الوجبات اليومية) في المرتبة الثالثة بنسبة 35.6%، تلته القراءة للمتعة بنسبة 33.8%، ثم الاستماع إلى الموسيقى (عبر البث، الأقراص المدمجة، أو الأسطوانات) بنسبة 33.3%.

في المركز السابع، حلّت السينما، تلتها جولات القيادة بالسيارة في المركز الثامن. أما الرحلات الدولية، فقد شهدت زيادة طفيفة، حيث بلغت نسبة المسافرين إلى الخارج 6.0%، بارتفاع 0.7 نقطة مقارنة بعام 2023. تُظهر هذه النتائج استمرار تفضيل الأنشطة المحلية والترفيه المنزلي، مع تزايد طفيف في الاهتمام بالسفر الدولي.

أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت واستهدف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و79 عاماً، وقد تلقى 3,467 إجابة من مختلف أنحاء اليابان

الأشخاص الذين ذكروا أنهم قاموا بـ ”رحلات داخلية“ فعلوا ذلك بمعدل 4.5 مرات سنوياً، حيث أنفقوا في المتوسط حوالي 129.200 ين سنوياً. أما الذين استمتعوا بـ ”تناول الطعام خارج المنزل“ فذهبوا بمعدل 18.6 مرة في السنة، مع إنفاق متوسط بلغ 65.300 ين.

سُئل المشاركون عن التغيرات في الوقت والمال المخصصين للترفيه مقارنة بالعام السابق. أظهر ”مؤشر الترفيه“، الذي يقيس الفارق في النسب المئوية بين العامين، ارتفاعًا طفيفًا في الوقت المخصص للترفيه بمقدار 0.4 (مقارنة بزيادة 3.1 في 2023)، وزيادة في النفقات بمقدار 1.4 (مقارنة بـ5.5 في العام السابق). تعكس هذه الأرقام استمرار الاتجاه التصاعدي في الإنفاق والوقت المخصص للترفيه منذ 2023، مع تباطؤ طفيف في وتيرة الزيادة.

أهمية الترفيه في حياة اليابانيين

عند سؤال المشاركين عن أولوياتهم بين العمل والترفيه، أجاب 37.8% بأنهم ”يجدون معنى أكبر في الترفيه مقارنة بالعمل“، بينما قال 30.0% إنهم ”ينجزون العمل بسرعة للاستمتاع بوقت الترفيه قدر الإمكان“، مما يعني أن 67.8% يرون الترفيه أكثر أهمية. هذه النسبة هي الأعلى منذ بدء جمع هذه الإحصاءات في 2009، مما يعكس تحولًا في القيم الاجتماعية نحو تقدير الترفيه. في المقابل، أشار 20.7% إلى أنهم ”يوازنون بين العمل والترفيه“، بينما قال 9.3% إنهم ”يستمتعون أحيانًا بالترفيه، لكنهم يركزون أكثر على العمل“.

مصادر البيانات

بيانات عن أوقات الفراغ (اليابان) من مركز إنتاجية اليابان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية.© بيكستا)