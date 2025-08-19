عدد سكان اليابان يواصل التراجع مسجلًا أكبر انخفاض منذ بدء الإحصاءات

مجتمع

شهدت اليابان في عام 2024 أكبر تراجع سكاني في تاريخها الحديث، مع انخفاض عدد المواطنين اليابانيين بمقدار 910 آلاف نسمة خلال عام واحد فقط. ومع استمرار هذا المنحى المقلق، تتجه البلاد إلى الدخول عام 2025 بعدد سكان يقل عن 120 مليون نسمة، ما يثير تساؤلات عميقة حول مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي.
بلغ تعداد سكان اليابان 124,330,690 نسمة حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2025، بعد انخفاض بنسبة 0.44% على أساس سنوي، وفقًا لمسح ديموغرافي نشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

بلغ عدد المواطنين اليابانيين 120,653,227 نسمة، بانخفاض 908,574 نسمة أو 0.75% على أساس سنوي. منذ عام 2009، انخفض عدد المواطنين اليابانيين لمدة 16 عامًا متتاليًا. بينما ارتفع عدد السكان اليابانيين في طوكيو بمقدار 16,825 نسمة أو 0.13%، انخفض في جميع المحافظات الأخرى الـ 46. كانت أكبر الانخفاضات في شمال توهوكو: 1.91% في أكيتا، و1.72% في أوموري، و1.69% في إيواتي. كما شهدت محافظة كوتشي في شيكوكو انخفاضًا بنسبة 1.71%.

بلغ عدد المواليد اليابانيين في عام 2024 إجمالي 687,689، مسجلاً أدنى مستوى قياسي للسنة التاسعة على التوالي، وهبط دون 700,000 لأول مرة. وزاد الانخفاض الطبيعي للسكان، الذي يُحسب بطرح المواليد من الوفيات، إلى 912,161، مرتفعًا للسنة السابعة عشرة على التوالي.

في الوقت نفسه، بلغ عدد المقيمين غير اليابانيين 3,677,463 نسمة، بزيادة سنوية قدرها 354,089 أو 10.7%، نتيجة عوامل منها سهولة الحركة إلى اليابان منذ تخفيف قيود الدخول في عام 2023 التي كانت مفروضة خلال جائحة كوفيد-19. كان هذا أعلى إجمالي منذ بدء تجميع الإحصاءات في عام 2013.

التطور في تعداد المواطنين اليابانيين

كانت المحافظة ذات أعلى تعداد سكاني (يابانيين وغير يابانيين) هي طوكيو بـ 14,002,534 مقيمًا، تلتها كاناغاوا بـ 9,202,559، وأوساكا بـ 8,771,961. أما أقل المحافظات سكانًا فكانت توتتوري، بـ 534,003 مقيمين فقط، أي ما يعادل واحدًا من كل ستة وعشرين من عدد سكان طوكيو.

بلغ إجمالي سكان المناطق الحضرية الرئيسية الثلاث المتمركزة حول طوكيو وأوساكا وناغويا 66,008,727 نسمة، بانخفاض للسنة الخامسة على التوالي، ولكنه لا يزال يمثل 53.1% من إجمالي السكان. تركز المقيمون الأجانب في المناطق الحضرية بشكل أكثر وضوحًا، حيث يعيش 68.6% من إجمالي السكان هناك.

المحافظات ذات أعلى وأدنى عدد من السكان (جميع المقيمين)

طوكيو 14,002,534 توتوري 534,003
كاناغاوا 9,202,559 شيماني 642,590
أوساكا 8,771,961 كوتشي 664,863
أيتشي 7,483,755 توكوشيما 700,409
سايتاما 7,374,294 فوكوي 746,690
تشيبا 6,311,579 ساغا 794,252
هيوغو 5,393,607 ياماناشي 801,056
فوكوؤكا 5,086,957 واكاياما 901,193
هوكايدو 5,044,825 أكيتا 907,593
شيزوؤكا 3,575,704 كاغاوا 939,965

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

المحافظات ذات أعلى وأدنى عدد من السكان (غير اليابانيين)

طوكيو 721,223 أكيتا 5,753
أوساكا 328,128 توتوري 6,005
أيتشي 321,905 كوتشي 6,661
كاناغاوا 284,889 أوموري 8,415
سايتاما 257,656 توكوشيما 8,769
تشيبا 227,013 واكاياما 10,032
هيوغو 140,102 ياماغاتا 10,318
شيزوؤكا 120,111 شيماني 10,455
فوكوؤكا 111,461 إيواتي 11,163
إيباراكي 100,188 ساغا 11,175

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

مصادر البيانات

  • مسح ديموغرافي (باللغة اليابانية) من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)

المجتمع المسن انخفاض عدد السكان المجتمع الياباني كبار السن انخفاض عدد المواليد شيخوخة المجتمع