عدد سكان اليابان يواصل التراجع مسجلًا أكبر انخفاض منذ بدء الإحصاءات

عدد سكان اليابان يواصل التراجع مسجلًا أكبر انخفاض منذ بدء الإحصاءاتمجتمع
بلغ تعداد سكان اليابان 124,330,690 نسمة حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2025، بعد انخفاض بنسبة 0.44% على أساس سنوي، وفقًا لمسح ديموغرافي نشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
بلغ عدد المواطنين اليابانيين 120,653,227 نسمة، بانخفاض 908,574 نسمة أو 0.75% على أساس سنوي. منذ عام 2009، انخفض عدد المواطنين اليابانيين لمدة 16 عامًا متتاليًا. بينما ارتفع عدد السكان اليابانيين في طوكيو بمقدار 16,825 نسمة أو 0.13%، انخفض في جميع المحافظات الأخرى الـ 46. كانت أكبر الانخفاضات في شمال توهوكو: 1.91% في أكيتا، و1.72% في أوموري، و1.69% في إيواتي. كما شهدت محافظة كوتشي في شيكوكو انخفاضًا بنسبة 1.71%.
بلغ عدد المواليد اليابانيين في عام 2024 إجمالي 687,689، مسجلاً أدنى مستوى قياسي للسنة التاسعة على التوالي، وهبط دون 700,000 لأول مرة. وزاد الانخفاض الطبيعي للسكان، الذي يُحسب بطرح المواليد من الوفيات، إلى 912,161، مرتفعًا للسنة السابعة عشرة على التوالي.
في الوقت نفسه، بلغ عدد المقيمين غير اليابانيين 3,677,463 نسمة، بزيادة سنوية قدرها 354,089 أو 10.7%، نتيجة عوامل منها سهولة الحركة إلى اليابان منذ تخفيف قيود الدخول في عام 2023 التي كانت مفروضة خلال جائحة كوفيد-19. كان هذا أعلى إجمالي منذ بدء تجميع الإحصاءات في عام 2013.
كانت المحافظة ذات أعلى تعداد سكاني (يابانيين وغير يابانيين) هي طوكيو بـ 14,002,534 مقيمًا، تلتها كاناغاوا بـ 9,202,559، وأوساكا بـ 8,771,961. أما أقل المحافظات سكانًا فكانت توتتوري، بـ 534,003 مقيمين فقط، أي ما يعادل واحدًا من كل ستة وعشرين من عدد سكان طوكيو.
بلغ إجمالي سكان المناطق الحضرية الرئيسية الثلاث المتمركزة حول طوكيو وأوساكا وناغويا 66,008,727 نسمة، بانخفاض للسنة الخامسة على التوالي، ولكنه لا يزال يمثل 53.1% من إجمالي السكان. تركز المقيمون الأجانب في المناطق الحضرية بشكل أكثر وضوحًا، حيث يعيش 68.6% من إجمالي السكان هناك.
المحافظات ذات أعلى وأدنى عدد من السكان (جميع المقيمين)
|طوكيو
|14,002,534
|توتوري
|534,003
|كاناغاوا
|9,202,559
|شيماني
|642,590
|أوساكا
|8,771,961
|كوتشي
|664,863
|أيتشي
|7,483,755
|توكوشيما
|700,409
|سايتاما
|7,374,294
|فوكوي
|746,690
|تشيبا
|6,311,579
|ساغا
|794,252
|هيوغو
|5,393,607
|ياماناشي
|801,056
|فوكوؤكا
|5,086,957
|واكاياما
|901,193
|هوكايدو
|5,044,825
|أكيتا
|907,593
|شيزوؤكا
|3,575,704
|كاغاوا
|939,965
تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
المحافظات ذات أعلى وأدنى عدد من السكان (غير اليابانيين)
|طوكيو
|721,223
|أكيتا
|5,753
|أوساكا
|328,128
|توتوري
|6,005
|أيتشي
|321,905
|كوتشي
|6,661
|كاناغاوا
|284,889
|أوموري
|8,415
|سايتاما
|257,656
|توكوشيما
|8,769
|تشيبا
|227,013
|واكاياما
|10,032
|هيوغو
|140,102
|ياماغاتا
|10,318
|شيزوؤكا
|120,111
|شيماني
|10,455
|فوكوؤكا
|111,461
|إيواتي
|11,163
|إيباراكي
|100,188
|ساغا
|11,175
مصادر البيانات
- مسح ديموغرافي (باللغة اليابانية) من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)
المجتمع المسن انخفاض عدد السكان المجتمع الياباني كبار السن انخفاض عدد المواليد شيخوخة المجتمع