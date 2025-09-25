لماذا لم يعد شباب اليابان يرغبون بإنجاب الأطفال؟

أظهرت دراسة استقصائية حديثة في اليابان تراجعًا ملحوظًا في رغبة الشباب في العشرينيات من العمر بإنجاب الأطفال، حيث كشف الاستطلاع أن نحو 40% فقط منهم ما زالوا يرغبون في تكوين أسرة، وهو ما يعكس تزايد القلق حيال الأعباء المالية وتحديات تربية الأبناء في المجتمع المعاصر.

المخاوف الاقتصادية تُحدّ من الرغبة في إنجاب الأطفال

أظهر استطلاع رأي أُجري في اليابان أن حوالي 40% فقط من الأشخاص في العشرينيات من عمرهم أعربوا عن رغبتهم في إنجاب أطفال، مع انخفاض النسبة الإجمالية للعام الثاني على التوالي. أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت في أبريل/ نيسان 2025 من قِبل شركة ”ماينافي“ لخدمات الموارد البشرية. وبلغ إجمالي عدد الإجابات الصحيحة 2930 ردًا من رجال ونساء غير متزوجين وليس لديهم أطفال.

من بين المشاركين الذين لم يسبق لهم الزواج، أعرب 39.7% ممن هم في العشرينيات من العمر و30.8% ممن هم في الثلاثينيات من العمر عن رغبتهم في إنجاب أطفال. وبالنسبة لمن هم في العشرينيات من العمر، مثّل هذا انخفاضًا بنسبة 8.4 نقطة مئوية مقارنةً باستطلاع عام 2023.

عند سؤالهم عن سبب عدم رغبتهم في إنجاب الأطفال (مع إمكانية الإجابة بأكثر من طريقة)، كانت الأسباب الأكثر شيوعًا لدى الشباب في العشرينيات من العمر هي تكلفة تربية الأطفال وانعدام الثقة في قدرتهم على ذلك، حيث ذكرها 41.1% و40.7% من المشاركين على التوالي. واعتبر ممثل من منظمة مينافي هذه النتائج مؤشرًا على أن ”انعدام الأمن الاقتصادي قد يحد من الرغبة في إنجاب الأطفال“.

سأل الاستطلاع أيضًا المشاركين غير المتزوجين عن آرائهم بشأن الزواج. وأظهرت النتائج أن 48.0% من الأشخاص في العشرينات من العمر، و38.9% في الثلاثينات، و27.7% في الأربعينات، و23.2% في الخمسينات يعتبرون الزواج ضرورة شخصية. وكانت نسب من هم في العشرينات والثلاثينات أقل بأكثر من 10 نقاط مئوية عن نتائج عام 2022، مما يشير إلى تحول كبير في المواقف تجاه الزواج.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)