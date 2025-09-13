مظلات شمسية للرجال؟ موجة جديدة تجتاح شوارع اليابان

أظهر استطلاع للرأي في اليابان أن صيف 2025 الحارق قد يدفع العديد من الرجال اليابانيين إلى كسر أحد المحظورات الاجتماعية غير المعلنة: استخدام المظلات للوقاية من الشمس. فبعد أن ارتبطت لسنوات طويلة بالنساء فقط، يبدو أن المظلات تتحول تدريجيًا إلى وسيلة ضرورية لمواجهة الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس القاسية.

أظهر استطلاع رأي أجرته شركة ”ووترفرونت“ لتصنيع المظلات على 1000 شخص في اليابان تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عامًا أن 11.9% من المشاركين استخدموا المظلات لأول مرة في عام 2025. وكان نصف من استخدموا المظلات لأول مرة من الرجال، وشكّل من هم في الثلاثينيات من العمر النسبة الأكبر.

ونظرًا لأن استخدام المظلات كان شائعًا بالفعل بين النساء، فإن نسبة من استخدموها لأول مرة في عام 2025 كانت منخفضة. ومع ذلك، يبدو أن العديد من الرجال يستخدمون المظلات لأول مرة بسبب الحرارة الشديدة مؤخرًا.

كان السبب الأكثر شيوعًا لاستخدام المظلة لأول مرة، والذي ذكره 74.8% من المشاركين، هو الوقاية من ضربة الحر، متجاوزًا بكثير نسبة 51.4% التي أرادت تجنب حروق الشمس. وهذا يشير إلى ارتباط متزايد بين السلامة والراحة.

بشكل عام، أفاد 83.5% من المشاركين بأنهم لا يكترثون إطلاقًا لنظرة الآخرين إليهم عند استخدامهم للمظلة. ومع ذلك، لوحظت فجوة في الإجابات بين الجنسين، حيث أبدى الرجال اهتمامًا أكبر برأي الآخرين. وهذا يُظهر أنه على الرغم من إدراك الرجال لفعالية المظلات، إلا أن هناك حاجزًا نفسيًا قائمًا عند استخدامها.

مصدر البيانات

استطلاع رأي حول استخدام المظلات في عام 2025 (باللغة اليابانية) من ووترفرونت.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)