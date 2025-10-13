لماذا يبقى التلفزيون المصدر الأول للمعلومات الفورية عن الكوارث في اليابان؟

كشفت دراسة استقصائية في اليابان أنه فور وقوع الكارثة، كان التلفزيون بلا منازع المصدر الأبرز الذي لجأ إليه الناس للحصول على المعلومات، متفوقًا على جميع وسائل الإعلام الأخرى بفارق واضح.

الشباب الأكثر استخدامًا لوسائل التواصل الاجتماعي في اليابان

أجرت شركة الأبحاث ”كروس ماركتنغ“ استطلاعًا للرأي عبر الإنترنت في يوليو 2025، استهدف أشخاصًا تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عامًا في مختلف أنحاء اليابان. وبلغ عدد المشاركين 3000 شخص، مناصفة بين الرجال والنساء (1500 رجلًا و1500 امرأة).

كجزء من الاستطلاع، طُلب من المشاركين تحديد المصادر التي اعتمدوا عليها للحصول على المعلومات تبعًا للمدة الزمنية التي انقضت منذ وقوع الكارثة. في اللحظات الأولى بعد الكارثة، اختار 56.0% التلفزيون، يليه 22.9% للراديو، و19.6% لمواقع الحكومات المحلية، و15.1% لموقع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، و14.2% لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للمنظمات العامة.

ظلّت هذه المصادر الخمسة هي الأكثر استخدامًا سواء بعد ساعات أو حتى بعد مرور عدة أيام من الكارثة، مع بقاء التلفزيون في المركز الأول بنسبة تقل قليلاً عن 50%. ولم تكن الصحف خيارًا في الأسئلة المتعلقة بالمصادر الفورية أو الساعات الأولى، نظرًا لصعوبة إيصال المعلومات بسرعة عبرها. وبعد مرور عدة أيام من الكارثة، أشار فقط 8.7% من المشاركين إلى الصحف كمصدر للمعلومات. وعند السؤال عن الحصول على معلومات عامة حول الكوارث بشكل عام، ظل التلفزيون المصدر الأول للمشاركين.

أظهرت نتائج الاستطلاع أن الأشخاص في العقدين السادس والسابع من العمر يعتمدون غالبًا على التلفزيون كمصدر رئيسي للحصول على المعلومات، في حين يفضل الشبان في العشرينيات والثلاثينيات متابعة الحسابات الرسمية للجهات العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار ممثل عن الجهة المنفذة للاستطلاع إلى أن ”مصادر المعلومات تختلف بوضوح حسب الفئة العمرية، لكن هناك توجهًا مشتركًا لدى الجميع لاختيار المصادر التي يرونها موثوقة“.

مصادر المعلومات

استطلاع رأي 2025 حول الاستعداد للكوارث والممارسة (باللغة اليابانية) من كروس ماركتينغ.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)