اليابان تسجل أدنى معدل مواليد على الإطلاق في النصف الأول من 2025

اليابان تسجل أدنى معدل مواليد على الإطلاق في النصف الأول من 2025مجتمع
أظهرت الإحصاءات الديموغرافية الأولية الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أن اليابان سجلت 339,280 ولادة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2025، بانخفاض نسبته 3.1% أي ما يعادل 10,794 ولادة أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبذلك يواصل عدد المواليد تراجعه للعام الرابع على التوالي إلى أقل من 400 ألف، مسجلًا أدنى مستوى قياسي جديد للنصف الأول من العام.
في المقابل، ارتفع عدد الوفيات بنسبة 3.1% ليصل إلى 836,818 حالة، مما أسفر عن تراجع طبيعي في عدد السكان بلغ 497,538 نسمة، وهو الفرق بين المواليد والوفيات. كما تراجع عدد الزيجات بنسبة 4.0% ليصل إلى 238,561، ما يزيد من المخاوف حيال استمرار انخفاض معدلات المواليد في البلاد.
وكان عدد المواليد السنوي قد انخفض إلى أقل من 800 ألف لأول مرة عام 2022، ثم تراجع أكثر عام 2024 ليسجل 686,061 ولادة فقط، وهو أدنى مستوى على مدى تسعة أعوام متتالية. وتشمل الإحصاءات الأولية للنصف الأول من 2025 كلًا من الأجانب المقيمين في اليابان واليابانيين المقيمين في الخارج، في حين أن الرقم الرسمي الذي سيصدر لاحقًا سيقتصر على اليابانيين داخل البلاد فقط، ومن المتوقع أن يكون أقل.
|2025
|2024
|الولادات
|339,280
|350,074
|الوفيات
|836,818
|811,819
|التغير الطبيعي في السكان
|497,538-
|461,745-
|الزيجات
|238,561
|248,513
|الطلاق
|93,755
|97,811
تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على الإحصاءات الديموغرافية من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.
مصدر البيانات
- إحصاءات ديموغرافية أولية (يونيو/حزيران 2025) (باللغة اليابانية) من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)