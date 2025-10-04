قفزة في القامة: كيف أصبح الأطفال اليابانيون أطول بكثير خلال 100 عام؟

تكشف الإحصائيات عن تحول لافت في النمو الجسدي عبر القرن الماضي في اليابان؛ إذ أصبح الفتيان في سن السابعة عشرة اليوم أطول بنحو عشرة سنتيمترات مقارنةً بأقرانهم قبل مئة عام، ما يسلّط الضوء على التغيرات العميقة في أنماط الحياة والتغذية والصحة العامة.

تُظهر إحصاءات وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية (MEXT) أن متوسط طول الفتيان في سن السابعة عشرة ارتفع من 160.6 سنتيمترًا عام 1926 إلى 170.8 سنتيمترًا عام 2024، أي بزيادة قدرها 10.2 سنتيمترات. كما ارتفع متوسط طول الفتيات في العمر نفسه من 150.3 سنتيمترًا إلى 158.0 سنتيمترًا خلال الفترة ذاتها، بزيادة 7.7 سنتيمترات. وتحتفظ الوزارة بسجلات سنوية لمتوسط طول ووزن طلاب المدارس منذ عام 1900، باستثناء الفترة ما بين 1940 و1947.

أما على صعيد الوزن، فقد ارتفع متوسط وزن الفتيان في سن السابعة عشرة من 52.5 كيلوغرامًا عام 1926 إلى 62.2 كيلوغرامًا عام 2024، أي بزيادة 9.7 كيلوغرام. وفي المقابل، ارتفع متوسط وزن الفتيات من 48 كيلوغرامًا إلى 52.5 كيلوغرامًا خلال الفترة نفسها، بزيادة 4.5 كيلوغرام. وتشير السجلات إلى أنه في العام الدراسي 1900 كان متوسط طول الفتيان عند السابعة عشرة 157.9 سنتيمترًا ووزنهم 50 كيلوغرامًا، فيما بلغ متوسط طول الفتيات 147 سنتيمترًا ووزنهن 47 كيلوغرامًا.

تُظهر السجلات الإحصائية أن نقص الغذاء بعد الحرب العالمية الثانية انعكس بوضوح على بنية الشباب الياباني. ففي عام 1948، بلغ متوسط طول الفتيان في سن السابعة عشرة 160.6 سم ووزنهم 51.7 كجم، أي بانخفاض قدره 1.9 سم و2.2 كجم مقارنة بمتوسط عام 1939.

وبعد الحرب، واصلت مؤشرات الطول والوزن الارتفاع تدريجيًا حتى نحو عام 1995، غير أن العقود الثلاثة اللاحقة لم تشهد تغيرًا يُذكر.

معدلات السمنة منخفضة مقارنة بدول أخرى

وفقًا للمسح الوطني للصحة والتغذية لعام 2023، الذي أجرته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، بلغت نسبة الأفراد الذين يعانون من السمنة (مؤشر كتلة الجسم 25 أو أكثر) بين من تزيد أعمارهم على 20 عامًا نحو 31.5٪ لدى الرجال و21.1٪ لدى النساء. وتزداد هذه النسبة مع التقدم في العمر، إذ يُصنّف 35٪ من الرجال و25٪ من النساء في الستينيات من العمر على أنهم يعانون من السمنة.

من منظور دولي، تُعدّ اليابان من الدول ذات المعدلات المنخفضة نسبيًا في ما يتعلق بالسمنة. فبحسب دراسة نُشرت في مجلة طبية بريطانية عام 2017، سجّلت الولايات المتحدة والمكسيك وروسيا والبرازيل ومصر أعلى معدلات للسمنة بين الدول التي يزيد عدد سكانها على 100 مليون نسمة. وفي المقابل، جاءت اليابان في مرتبة متوسطة بين الرجال، والأدنى بين النساء، كما أن نسب السمنة فيها أقل حتى من الصين لدى الجنسين.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)