صيف غير مسبوق.. اليابان تواجه أعلى درجات حرارة في تاريخها عام 2025

صيف غير مسبوق.. اليابان تواجه أعلى درجات حرارة في تاريخها عام 2025بيئة
أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن متوسط درجات الحرارة خلال صيف 2025 (من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب) ارتفع بمقدار 2.36 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي، المُحتسب استنادًا إلى متوسط الثلاثين عامًا حتى عام 2020، ليُسجَّل بذلك أكثر صيف حرارة منذ بدء رصد البيانات في عام 1898. ويفوق هذا الارتفاع بفارق ملحوظ ما سُجّل في صيفي 2023 و2024، اللذين كانا الأشد حرارة من قبل، حيث تجاوزت درجات الحرارة خلالهما المعدل الطبيعي بمقدار 1.76 درجة مئوية فقط.
شهدت اليابان خلال صيف 2025 ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، إذ تحرك التيار النفاث الغربي شمالًا أكثر من المعتاد، جالبًا هواءً دافئًا أدى إلى ارتفاع ملحوظ في شمال البلاد وشرقها وغربها. ومن بين 153 محطة أرصاد جوية منتشرة في أنحاء اليابان، سجلت 132 محطة أعلى متوسط صيفي منذ بدء التسجيلات.
وتفصيلًا بحسب الأشهر، جاء يونيو/ حزيران أعلى من المعدل الطبيعي بـ 2.34 درجة مئوية، ويوليو/ تموز بـ 2.89 درجة مئوية، مسجلين معًا أعلى مستوى إحصائي في التاريخ، بينما ارتفعت درجات أغسطس/ آب بـ 1.84 درجة مئوية عن المعدل، ليحل في المرتبة الثانية تاريخيًا.
أما على صعيد الأرقام القياسية، فقد شهد يوم 5 أغسطس/ آب تسجيل أعلى درجة حرارة على الإطلاق في اليابان، بلغت 41.8 درجة مئوية في مدينة إيسساكي بمحافظة غونما. كما سُجلت درجات حرارة وصلت إلى 40 مئوية أو أكثر في 30 موقعًا موزعة على 13 محافظة، على مدى تسعة أيام متتالية، وهو العدد الأكبر من حيث المواقع والمحافظات منذ بدء هذا النوع من الإحصاءات في عام 2010.
مصادر البيانات
- بيانات درجات الحرارة من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب 2025 (باللغة اليابانية) من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
- بيانات متوسط درجات الحرارة الموسمية في اليابان (باللغة اليابانية) من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: نساء يرتدين اليوكاتا يحملن مراوح محمولة أثناء سيرهن على طول شارع ناكاميسي في أساكوسا، طوكيو. © رويترز)