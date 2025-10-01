خريطة ألوان خريف 2025 في اليابان: متى وأين تشاهد أجمل المناظر؟

مع حلول الخريف في اليابان، تتحول المدن والجبال إلى لوحة طبيعية ساحرة، حيث تتلألأ أوراق الشجر بألوان حمراء وذهبية وبرتقالية. هذا العام، يُتوقع أن تقدم كل منطقة تجربة فريدة لمشاهدة هذه الألوان المتغيرة، بدءًا من الشمال البارد وصولًا إلى الجنوب الدافئ. تعرف معنا على أفضل الأوقات لاستكشاف جمال الخريف الياباني، واستعد لرحلة تأسر الحواس وتخلّد في الذاكرة..

من الشمال إلى الجنوب، ومن المرتفعات إلى السهول

من أواخر الخريف وحتى بداية الشتاء، تتحول أوراق الأشجار المتساقطة في اليابان إلى ألوان زاهية تبهر الناظرين قبل أن تتساقط على الأرض. على عكس “جبهة تفتح الكرز” التي تتحرك شمالًا في الربيع، تنتشر ألوان الخريف تدريجيًا من هوكايدو شمال اليابان نحو الجنوب، ومن المناطق المرتفعة إلى المدن الواقعة في السهول

وبحسب توقعات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الصادرة في 2 سبتمبر/ أيلول، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة قليلاً في أنحاء البلاد، من المتوقع أن تبلغ ذروة ألوان الأحمر والأصفر في 2025 لاحقًا بعض الشيء مقارنة بالسنوات المعتادة.

الأوراق الصفراء

تزدهر أشجار الجنكو في اليابان بألوان صفراء رائعة في الخريف، حيث تزين الشوارع والحدائق، لتصبح رمزًا للخريف الحضري. وفي معظم مناطق اليابان جنوب منطقة توهوكو، من المتوقع أن تبدأ ألوان الأصفر الزاهية بالظهور من منتصف وحتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

توقعات موعد ذروة أوراق الشجر الصفراء في المدن الرئيسية لعام 2024

مدن توقعات موعد ذروة أوراق الشجر الصفراء الفرق عن المتوسط (يوم) سابورو 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (2) أوموري 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (4) سينداي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (6) طوكيو 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (3) كانازاوا 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (1) ناغانو 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (5) ناغويا 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (0) كيوتو 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (4) أوساكا 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (2) واكاياما 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (4) هيروشيما 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (6) كوتشي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (2) فوكوؤكا 28 نوفمبر/ تشرين الثاني متأخر (8) كاغوشيما 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (3)

أوراق الشجر الحمراء

تميل الأوراق الحمراء للظهور لاحقًا قليلًا من الأوراق الصفراء. وبسبب حرارة الصيف المستمرة، من المتوقع أن تتأخر بأكثر من 10 أيام في سابورو وناغانو

توقعات مواعيد ظهور الأوراق الحمراء حسب المدينة

مدن توقعات موعد ذروة أوراق الشجر الملونة الفرق عن المتوسط (يوم) سابورو 8 نوفمبر/ تشرين الثاني متأخر (11) أوموري 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (2) سينداي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (6) طوكيو 1 ديسمبر/ كانون الأول المتوسط (3) كانازاوا 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (6) ناغانو 23 نوفمبر/تشرين الثاني متأخر (11) ناغويا 3 ديسمبر/ كانون الأول المتوسط (5) كيوتو 12 ديسمبر/ كانون الأول متأخر (7) أوساكا 4 ديسمبر/ كانون الأول المتوسط (3) واكاياما 13 ديسمبر/ كانون الأول متأخر (7) هيروشيما 29 نوفمبر/ تشرين الثاني متأخر (7) كوتشي 10 ديسمبر/ كانون الأول متأخر (8) فوكوؤكا 10 ديسمبر/ كانون الأول متأخر (9) كاغوشيما 14 ديسمبر/ كانون الأول المتوسط (-1)

مصادر البيانات

توقعات ألوان الخريف من شركة الأرصاد الجوية اليابانية، 2025

شركة الأرصاد الجوية اليابانية، 2025 ”Autumn Foliage Navi وهو الموقع الذي يوضح أفضل الأوقات لمشاهدة أوراق الخريف الموسمية في 700 موقع مختلف عبر اليابان، وذلك بحسب بيانات شركة الأرصاد الجوية اليابانية

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ألوان الخريف في مضيق كُورانكي في مدينة تويوتا بمحافظة آيتشي.© جيجي برس)