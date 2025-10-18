العمر عقبة أمام السكن: كبار السن في اليابان يواجهون صعوبة في إيجاد منازل للإيجار!

أظهر استطلاع حديث في اليابان أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص يبلغون 65 عامًا أو أكثر واجهوا رفض طلباتهم لدى وكالات العقارات بسبب أعمارهم، ما يسلط الضوء على تحديات التمييز العمري في سوق السكن وتأثيره على كبار السن الباحثين عن مسكن مناسب.

طلبات مرفوضة

أظهر استطلاع عبر الإنترنت أجرته وكالة العقارات اليابانية R65 فودوسان في يوليو/ تموز، وهي وكالة متخصصة في العقارات المؤجرة لكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، أن 42.8% من المستجيبين من كبار السن وجدوا صعوبة ”إلى حد ما“ أو ”شديدة“ في استئجار عقار. وبنسبة 30.4%، أفاد واحد من كل ثلاثة أشخاص أنهم تعرضوا لرفض طلباتهم من وكالات العقارات بسبب أعمارهم.

عند سؤالهم عن سبب رغبتهم في الاستئجار، مع وجود إجابات متعددة، كان السبب الأكثر شيوعًا هو ”الرغبة في مكان بتصميم أكثر ملاءمة“ (36.2%)، يليه ”الرغبة في الانتقال إلى مكان بإيجار أقل“ (23.6%) في المرتبة الثانية. يُعد بلوغ سن الخامسة والستين نقطة تحول في حياة العاملين، وبينما قد تدفعهم التغيرات في وضعهم الوظيفي وانخفاض أجورهم إلى تقليص نمط حياتهم، يبدو أن العمر يُمثل عائقًا عند البحث عن عقار.

كان أكثر ما أثار استياء المشاركين عند البحث عن استئجار هو ”قلة العقارات المتاحة“ بنسبة 52.8%. يليه ”العبء المالي الأكبر من المعتاد (بسبب التكاليف الأولية)“ بنسبة 31.3%، ثم ”عرض عقارات لا تلبي احتياجاتهم“ بنسبة 17.3%.

مصادر البيانات

استطلاع رأي حول البحث عن منزل من قبل كبار السن (باللغة اليابانية) من R65 Fudōsan.

