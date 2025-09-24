الأمير هيساهيتو يدخل مرحلة جديدة من حياته.. أول مراسم بلوغ في العائلة الإمبراطورية منذ 4 عقود!العائلة إمبراطورية
بلوغ سن الرشد
أقيم الاحتفال الرسمي ببلوغ الأمير هيساهيتو، نجل ولي العهد فوميهيتو وابن أخ الإمبراطور ناروهيتو سن الرشد في يوم عيد ميلاده الموافق 6 سبتمبر/أيلول. وكان قد بلغ الثامنة عشرة من عمره في العام الماضي، ولكن تقرر تأجيل الاحتفال ليتمكن من التركيز على اجتياز امتحان الدخول إلى الجامعة. يعد هذا أول احتفال ببلوغ سن الرشد لأمير إمبراطوري منذ احتفال والده قبل 40 عاما.
نقدم في هذه المقالة مراحل الاحتفال المختلفة، موضحة بصور للإمبراطور ناروهيتو وولي العهد فوميهيتو عند بلوغهما سن الرشد (الذي كان حينها في سن العشرين).
تسليم قبعة ”كانموري“
في البداية، قام رسول من الإمبراطور ناروهيتو بتسليم قبعة كانموري الخاصة بالأمراء البالغين إلى الأمير هيساهيتو في مكان إقامة ولي العهد فوميهيتو.
ارتداء قبعة ”كانموري“ (كاكان نو غي)
يضع الأمير هيساهيتو قبعته الجديدة ”كانموري“ ليظهر أنه قد بلغ سن الرشد.
تظهر صورة العنوان في هذه المقالة الأمير فوميهيتو أثناء تغيير قبعته إلى قبعة ”إنبي نو إي (ذيل السنونو)“ الخاصة بالبالغين كما يتضح الفرق في الصور أدناه.
بعد ذلك، توجه الأمير هيساهيتو إلى القصر الإمبراطوري على متن عربة تجرها الخيول.
تحتفظ وكالة البلاط الإمبراطوري بأربع عربات رسمية، يستخدم بعضها لاستقبال السفراء في البلاد. يتنقل الأمير هيساهيتو بنفس العربة التي استخدمها والده في مراسم بلوغه سن الرشد. والتي صنعت في اليابان عام 1913.
زيارة الحُرُم الثلاثة المقدسة
زار الأمير الحُرُم الثلاثة المقدسة في القصر الإمبراطوري، بما في ذلك معبد كاشيكو-دوكورو المركزي، المكرس لإلهة الشمس أماتيراسو.
الاستقبال الإمبراطوري (تشوكين نو غي)
تبادل الأمير هيساهيتو التحيات مع الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو في القاعة الرئيسية للقصر الإمبراطوري ”ماتسو-نو-ما“.
تسليم الشريط الكبير
استلم الأمير هيساهيتو الشريط الكبير لوسام الأقحوان الأعظم من الإمبراطور ناروهيتو.
تشمل الأنشطة اللاحقة لقاءات مع كبير المسؤولين في وكالة البلاطالإمبراطوري نيشيمورا ياسوهيكو والإمبراطور الأب أكيهيتو والإمبراطورة الأم ميتشيكو، بالإضافة إلى مأدبة عشاء رسمية.
زار الأمير معبد إيسي وقبر الإمبراطور جينمو في كاشيهارا بمحافظة نارا في 8 سبتمبر/أيلول، بينما زار في 9 سبتمبر/أيلول، قبر جده الأكبر الإمبراطور شووا في غرب طوكيو. وفي 10 سبتمبر/أيلول، شارك في مأدبة عشاء مع رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو.
مصادر المعلومات
- معلومات حول أنشطة الأمير هيساهيتو في عيد ميلاده الثامن عشر، وعن العربات الرسمية (باللغة اليابانية) من وكالة البلاط الإمبراطوري.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: الأمير فوميهيتو أثناء مراسم كاكان نو غي مرتديا قبعة كانموري الخاصة بالأمراء البالغين في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1985. © كيودو)