الأمير هيساهيتو يدخل مرحلة جديدة من حياته.. أول مراسم بلوغ في العائلة الإمبراطورية منذ 4 عقود!

أقيمت في السادس من سبتمبر/أيلول مراسم حفل بلوغ سن الرشد للأمير هيساهيتو، نجل ولي العهد الأمير فوميهتو وابن شقيق الإمبراطور ناروهيتو. ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه الذي يُقام لأمير من العائلة الإمبراطورية منذ نحو أربعة عقود، حين أُقيمت المراسم ذاتها لوالده، مما يضفي على المناسبة رمزية خاصة في استمرارية تقاليد الأسرة الإمبراطورية اليابانية.

بلوغ سن الرشد

أقيم الاحتفال الرسمي ببلوغ الأمير هيساهيتو، نجل ولي العهد فوميهيتو وابن أخ الإمبراطور ناروهيتو سن الرشد في يوم عيد ميلاده الموافق 6 سبتمبر/أيلول. وكان قد بلغ الثامنة عشرة من عمره في العام الماضي، ولكن تقرر تأجيل الاحتفال ليتمكن من التركيز على اجتياز امتحان الدخول إلى الجامعة. يعد هذا أول احتفال ببلوغ سن الرشد لأمير إمبراطوري منذ احتفال والده قبل 40 عاما.

نقدم في هذه المقالة مراحل الاحتفال المختلفة، موضحة بصور للإمبراطور ناروهيتو وولي العهد فوميهيتو عند بلوغهما سن الرشد (الذي كان حينها في سن العشرين).

تسليم قبعة ”كانموري“

في البداية، قام رسول من الإمبراطور ناروهيتو بتسليم قبعة كانموري الخاصة بالأمراء البالغين إلى الأمير هيساهيتو في مكان إقامة ولي العهد فوميهيتو.



استلام الأمير ناروهيتو قبعة الكانموري في مراسم أقيمت بتاريخ 23 فبراير/شباط 1980 (© جيجي برس).

ارتداء قبعة ”كانموري“ (كاكان نو غي)

يضع الأمير هيساهيتو قبعته الجديدة ”كانموري“ ليظهر أنه قد بلغ سن الرشد.

تظهر صورة العنوان في هذه المقالة الأمير فوميهيتو أثناء تغيير قبعته إلى قبعة ”إنبي نو إي (ذيل السنونو)“ الخاصة بالبالغين كما يتضح الفرق في الصور أدناه.



الأمير فوميهيتو في حفل بلوغه سن الرشد في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1985. على اليسار، يرتدي زي القاصر، بينما على اليمين، ارتدى ملابس البالغين (© كيودو).

بعد ذلك، توجه الأمير هيساهيتو إلى القصر الإمبراطوري على متن عربة تجرها الخيول.



الأمير فوميهيتو في العربة بعد مراسم الكانموري في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1985 (© جيجي برس).

تحتفظ وكالة البلاط الإمبراطوري بأربع عربات رسمية، يستخدم بعضها لاستقبال السفراء في البلاد. يتنقل الأمير هيساهيتو بنفس العربة التي استخدمها والده في مراسم بلوغه سن الرشد. والتي صنعت في اليابان عام 1913.



العربة الرسمية المقررة للأمير هيساهيتو (© جيجي برس).

زيارة الحُرُم الثلاثة المقدسة

زار الأمير الحُرُم الثلاثة المقدسة في القصر الإمبراطوري، بما في ذلك معبد كاشيكو-دوكورو المركزي، المكرس لإلهة الشمس أماتيراسو.



الأمير فوميهيتو متجها إلى الحُرُم الثلاثة المقدسة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1985 (© جيجي برس).

الاستقبال الإمبراطوري (تشوكين نو غي)

تبادل الأمير هيساهيتو التحيات مع الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو في القاعة الرئيسية للقصر الإمبراطوري ”ماتسو-نو-ما“.

تسليم الشريط الكبير

استلم الأمير هيساهيتو الشريط الكبير لوسام الأقحوان الأعظم من الإمبراطور ناروهيتو.



الأمير ناروهيتو مرتديا الشريط الكبير لوسام الأقحوان الأعظم في 23 فبراير/شباط عام 1980 (© جيجي برس).

تشمل الأنشطة اللاحقة لقاءات مع كبير المسؤولين في وكالة البلاطالإمبراطوري نيشيمورا ياسوهيكو والإمبراطور الأب أكيهيتو والإمبراطورة الأم ميتشيكو، بالإضافة إلى مأدبة عشاء رسمية.

زار الأمير معبد إيسي وقبر الإمبراطور جينمو في كاشيهارا بمحافظة نارا في 8 سبتمبر/أيلول، بينما زار في 9 سبتمبر/أيلول، قبر جده الأكبر الإمبراطور شووا في غرب طوكيو. وفي 10 سبتمبر/أيلول، شارك في مأدبة عشاء مع رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: الأمير فوميهيتو أثناء مراسم كاكان نو غي مرتديا قبعة كانموري الخاصة بالأمراء البالغين في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1985. © كيودو)