شواهد القبور على الطراز الغربي تزداد شعبية في اليابان

أظهر استطلاع حديث في اليابان تحولًا لافتًا في تفضيلات الناس بشأن شواهد القبور، إذ يتزايد الإقبال على التصاميم ذات الطراز الغربي بدلاً من الأنماط اليابانية التقليدية. ويعكس هذا الاتجاه المتنامي تغيّرًا في نظرة اليابانيين إلى مفاهيم الذكرى والموت والهوية الثقافية في العصر الحديث.

استطلاع رأي حول شواهد القبور

أُجري استطلاع رأي عبر الإنترنت من مارس/ آذار إلى مايو/ أيار 2025 من قِبل جمعية النصب التذكارية الحجرية اليابانية، وهي منظمة مقرها طوكيو وتضم حوالي 150 بائعًا لشواهد القبور والأحجار التذكارية على مستوى البلاد، وبلغ إجمالي عدد الإجابات الصحيحة 818 ردًا.

من بين المشاركين في الاستطلاع، اشترى 51.0% منهم شاهد قبر وقطعة أرض في مقبرة في الوقت نفسه، بينما وضع 46.1% شاهد قبر جديد على قطعة أرض يملكونها بالفعل في مقبرة. أما النسبة المتبقية (2.9%) فقد اختارت خيارات أخرى، مثل وضع شاهد قبر على ممتلكاتهم.



شاهد قبر على الطراز الياباني (يسار) بجوار شاهد قبر على الطراز الغربي؛ الصورتان مُولّدتان برسومات حاسوبية. (بإذن من جمعية النصب التذكارية الحجرية اليابانية)

كان النوع الأكثر شيوعًا من شواهد القبور، والذي اختاره 51.6% من المشاركين، هو شواهد القبور البسيطة ذات الطراز الغربي، بزيادة قدرها 9.4 نقطة مئوية مقارنة بنتيجة الاستطلاع عام 2016. في حين اختار 28.5% شواهد القبور ذات الطراز الياباني التقليدي، بانخفاض قدره 9.7 نقطة مئوية. وفيما يتعلق بالاختلافات الإقليمية، فإن شواهد القبور ذات الطراز الغربي أكثر شيوعًا في شرق اليابان، بينما تُعد شواهد القبور ذات الطراز الياباني أكثر شيوعًا في غربها.

وفقًا للاستطلاع، تراوح سعر شراء شواهد القبور الأكثر شيوعًا، بعد خصم تكاليف شراء قطعة أرض للمقبرة، بين 1.5 مليون ين و2 مليون ين، وهو النطاق السعري لـ 20.3% من المشاركين. أما السعر التالي الأكثر شيوعًا، والذي مثّل 18.7%، فقد تراوح بين 2 مليون و3 ملايين ين. وبلغ متوسط سعر شراء شواهد القبور 1,695,000 ين، بانخفاض قدره 15,000 ين عن العام السابق. وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، ظل متوسط السعر عند حوالي 1.7 مليون ين.

مصادر البيانات

استطلاع رأي مشتري شواهد القبور ( باللغة اليابانية) من جمعية النصب التذكارية الحجرية اليابانية، 2025.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)