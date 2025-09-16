كل ما تريد معرفته عن انتخابات زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي في اليابان

في أعقاب استقالة إيشيبا شيغيرو من منصبيه كرئيس للوزراء ورئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي، أعلن الحزب عزمه تنظيم انتخابات لاختيار زعيمه الجديد في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2025، في خطوة يُرتقب أن تحدد ملامح المرحلة السياسية المقبلة في اليابان.

في أعقاب إعلان رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو استقالته يوم 7 سبتمبر/أيلول، سيجري الحزب الليبرالي الديمقراطي انتخابات لتحديد الزعيم الجديد للحزب في 4 أكتوبر/تشرين الأول، على أن تنطلق الانتخابات رسميا في 22 سبتمبر/أيلول. وقد أعرب عدد من المشرعين الذين شاركوا في انتخابات قيادة الحزب العام الماضي عن رغبتهم في الترشح مرة مجددا.

وسيصوت أعضاء الحزب في مجلسي البرلمان الوطني البالغ عددهم 295 عضوا بنصف الأصوات البالغ عددها 590. أما النصف الآخر من الأصوات وعددها 295، فسيتم تخصيصها بشكل تناسبي حسب أصوات نحو مليون من أعضاء الحزب العاديين. وإذا تمكن أحد المرشحين من الحصول على أغلبية واضحة، فسيصبح الرئيس الجديد للحزب. وبالنظر إلى أن نصف الأصوات تعبر عن الأعضاء العاديين، فسيكون للمرشحين ذوي الحضور الجماهيري القوي أفضلية.

أما إذا لم يحسم أي مرشح الانتخابات في الجولة الأولى، فسينتقل المرشحان الأكثر أصواتا إلى جولة إعادة. وفي هذه الجولة سيحتفظ أعضاء الحزب في البرلمان الياباني البالغ عددهم 295 بصوت واحد لكل منهم، بينما سيمثَل الأعضاء العاديون بصوت واحد لكل فرع من فروع الحزب في المحافظات والبالغ عددها 47 فرعا، ليصبح المجموع 342 صوتا، ما يعني أن آراء المشرعين سيكون لها تأثير أكبر. ومن ثم فإن ضمان أصوات أعضاء البرلمان الذين دعموا في البداية مرشحين آخرين جاءوا في المركز الثالث أو أدنى سيكون عاملا حاسما للفوز في الجولة الثانية.

في انتخابات زعامة الحزب التي جرت عام 2024، فاز إيشيبا بفارق 21 صوتا في الجولة الثانية، بعد أن كان متأخرا عن تاكائيتشي ساناي في الجولة الأولى بحصوله على 154 صوتا مقابل 181 لها.

وبالنظر إلى موقع الحزب الليبرالي الديمقراطي بوصفه الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم، فإن الفائز في هذه الانتخابات ستكون أمامه فرصة قوية لتولي منصب رئيس الوزراء، غير أن ذلك ليس مضمونا بالضرورة، إذ إن الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم حزب كوميه لا يملكان حاليا أغلبية المقاعد في أي من مجلسي البرلمان، حيث ستجري عملية التصويت لاختيار الزعيم المقبل لليابان.

صورة العنوان: كويزومي شينجيرو، الثاني من اليمين، يدلي بصوته في جولة الإعادة بانتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في مقر الحزب بطوكيو بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول عام 2024. © جيجي برس