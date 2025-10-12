في اليابان… أكثر من 100 ألف شخص يعيشون قرناً كاملاً وما بعده!

بلغ عدد المعمّرين في اليابان مستوى غير مسبوق، إذ يقترب عدد من تجاوزوا عمر المئة عام من حاجز 100 ألف شخص، في ظاهرة تعكس أحد أبرز ملامح المجتمع الياباني المتحوّل وديناميكياته السكانية الفريدة.

معمرٌ حائز على جائزة نوبل

في الأول من سبتمبر/ أيلول 2025، ارتفع عدد المعمرين في اليابان إلى 99,763 شخصًا، بزيادة قدرها 4,644 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات تسجيل المقيمين. ويُسجَّل بذلك الارتفاع السنوي الخامس والخمسون على التوالي في عدد من تجاوزوا المئة عام. تشتهر اليابان بطول أعمار سكانها، ولا سيما النساء اللواتي يشكّلن 88% من إجمالي المعمرين.

من بين الشخصيات البارزة التي انضمت مؤخراً إلى صفوف المئويين، يبرز الفيزيائي الياباني ريونا إساكي، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1973 والذي احتفل بعيد ميلاده المئة في مارس/ آذار 2025.

تشير البيانات إلى استمرار الزيادة الملحوظة في أعداد المعمرين في اليابان، حيث تُعدّ كاغاوا شيغيكو، البالغة من العمر 114 عامًا والمقيمة في ياماتوكورياما بمحافظة نارا، أكبر امرأة معمرة في البلاد، بينما يُعدّ ميزونو كيوتاكا، البالغ من العمر 111 عامًا والمقيم في إيواتا بمحافظة شيزوؤكا، أكبر رجل معمر.

منذ سنّ قانون الرعاية الاجتماعية لكبار السن عام 1963، عندما كان عدد المعمرين 153 شخصًا فقط، ارتفع هذا العدد بشكل مطرد، حيث تجاوز 1000 في عام 1981، و10000 في عام 1998، ويقترب الآن من 100 ألف مع تسجيل 99763 معمرًا في سبتمبر/ أيلول 2025.

تُظهر البيانات تفاوتًا إقليميًا كبيرًا في نسب المعمرين، حيث تتصدر محافظة شيمانه القائمة بنسبة 168.7 معمرًا لكل 100 ألف شخص، بينما تسجل سايتاما أدنى نسبة بـ 48.5. وتُشير الأرقام إلى أن غرب اليابان، مثل شيماني، يتمتع بنسب أعلى مقارنة بشرق البلاد، خاصة منطقة كانتو التي تضم طوكيو، حيث تكون الأرقام أقل بشكل ملحوظ. هذا التفاوت قد يُعزى إلى عوامل مثل النمط الغذائي، البيئة الاجتماعية، وأسلوب الحياة في المناطق الريفية مقارنة بالحضرية.

عدد المعمرين لكل 100 نسمة في المحافظات اليابانية

أعلى النسب

شيماني 168.7 كوتشي 157.2 توتوري 144.6 كاغوشيما 136.5 ناغانو 133.9

أدنى النسب

طوكيو 57.5 تشيبا 57.3 أوساكا 55.4 أيتشي 53.0 سايتاما 48.5

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على البيانات التي نشرتها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

مصادر البيانات

بيانات عن المعمرين (باللغة اليابانية) من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)