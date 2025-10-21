حين يشيخ الحب وتبدأ الفواتير… اليابانيون يخافون الخرف لا بسبب المرض بل بسبب المال!

كشفت نتائج استطلاع للرأي في اليابان أن أكبر مصدر للقلق لدى المواطنين عند التفكير في احتمال إصابة أحد الوالدين بالخرف هو تكلفة العلاج والرعاية التمريضية، مما يعكس العبء المالي والعاطفي الثقيل الذي يواجهه الكثيرون في مجتمع يشهد تسارعًا في شيخوخة سكانه.

المخاوف الشائعة

أظهر استطلاع أُجري في أغسطس/ آب على موقع Lifull Senior الياباني، المتخصص في مرافق وإسكان كبار السن، أن تكاليف العلاج والرعاية التمريضية تمثل أكبر مصدر قلق لدى اليابانيين عند التفكير في رعاية أحد الوالدين المصابين بالخرف.

شمل الاستطلاع 882 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عامًا ممن لم يسبق لهم رعاية أفراد من عائلاتهم مصابين بالخرف. وأفاد نحو 35% من المشاركين بأن تكاليف العلاج والرعاية هي أكثر ما يقلقهم، تلتها مشكلات التواصل والضغوط النفسية بنسبة نحو 29% لكل منهما.

حسب الفئة العمرية

شعرت نسبة أعلى من المشاركين في العشرينات والثلاثينات بالقلق مقارنةً بمن تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر. والجدير بالذكر أنه بينما كان 15% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر قلقين بشأن ”الموازنة بين العمل والحياة وتقديم الرعاية“، تضاعفت هذه النسبة إلى حوالي 30% لدى الشباب. ويمكن ملاحظة فجوات كبيرة بين الأجيال فيما يتعلق بـ”التوتر الشخصي“، و”مشاكل التواصل“، و”تكلفة العلاج والرعاية التمريضية“.

المنزل أم دار الرعاية؟

بتخيل احتمال إصابة والديهم بالخرف، ناقش 27% من المشاركين الموضوع معهم أو تطرقوا إليه. ومع ذلك، ورغم العدد الكبير من الأشخاص الذين أعربوا عن مخاوفهم، لم يتحدث معظمهم مع والديهم.

وبنسبة 53%، كان الموضوع الأكثر شيوعاً الذي تمت مناقشته هو ”الإسكان“. وكانت المسألة الرئيسية في حال إصابة الوالدين بالخرف هي ما إذا كان ينبغي عليهم العيش في المنزل أو الانتقال إلى دار رعاية.

في حال تفكير المشاركين في نقل الوالدين المصابين بالخرف إلى مركز رعاية، كان الشاغل الرئيسي هو ”الميزانية المالية“. يُعدّ التنبؤ بنوع الرعاية المطلوبة أمرًا صعبًا، كما أن المال مصدر قلق دائم. لذلك، يُنصح بالتحدث مع الوالدين، وهم لا يزالون يتمتعون بصحة جيدة، حول نوع الرعاية التي يرغبون بها وكيفية تغطية تكاليفها.

مصادر البيانات

استطلاع رأي حول خرف الوالدين (باللغة اليابانية) من Lifull Senior.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من بيكستا)