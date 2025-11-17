لماذا تتجه الشركات اليابانية نحو توظيف ذوي الخبرة؟

أظهر استطلاع أجرته شركات يابانية أن توظيف الكفاءات ذات الخبرة في منتصف مسيرتها المهنية بات اتجاهًا متزايدًا في سوق العمل الياباني، في تحول يعكس سعي المؤسسات إلى سد فجوات المهارات والاستفادة من الخبرات المتراكمة بدلاً من الاعتماد الحصري على التوظيف التقليدي للخريجين الجدد.

توظيف الخبرات: الخيار الذي يزداد شعبية في الشركات اليابانية

تشهد اليابان تحولًا ملحوظًا في سوق العمل، حيث أصبحت الشركات تُفضّل بشكل متزايد توظيف الموظفين ذوي الخبرة بدلًا من التركيز على الخريجين الجدد فقط. وأظهر استطلاع أجرته شركة ماينافي اليابانية لخدمات الموارد البشرية أن هذا الاتجاه آخذ في التوسع بشكل واضح بين الشركات في مختلف القطاعات.

الاستطلاع، الذي أُجري عبر الإنترنت في يوليو/تموز 2025 وشمل 1600 مدير موارد بشرية مسؤولين عن التوظيف للموظفين ذوي الخبرة، كشف أن غالبية الشركات تسعى إلى استقطاب كفاءات جاهزة يمكنها تحقيق نتائج فورية دون الحاجة إلى فترات تدريب طويلة.

عند سؤال الشركات عن أسبابها للقيام بتوظيف الموظفين في منتصف مسارهم المهني، كانت أكثر الإجابات شيوعًا هي: ”تعزيز القوى العاملة بأفراد فاعلين على الفور“ (48.4%)، تلتها ”الاستجابة لزيادة استقالات الموظفين“ (32.4%)، و”توسيع عمليات الأعمال القائمة“ (30.3%).

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية لتوظيف الموظفين ذوي الخبرة، أظهر الاستطلاع أن 54٪ من الشركات تعتزم أن تصبح ”أكثر إيجابية“ في هذا المجال، وهي نسبة تفوق بكثير 7.4٪ فقط ممن قالوا إنهم سيصبحون ”أقل إيجابية“ في المستقبل. وعند تحليل النتائج حسب القطاعات، برزت صناعات التمويل والتأمين والاستشارات في الصدارة، حيث أعربت 59.1٪ من الشركات العاملة في هذه المجالات عن نيتها تعزيز توظيف الكفاءات من ذوي الخبرة.

خلال الأشهر الستة الأخيرة، من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2025، شعرت 27% من الشركات التي شملها الاستطلاع بأن لديها عددًا كبيرًا جدًا من الموظفين بدوام كامل، بينما ذكرت 45.8% أن لديها على ما يبدو عددًا غير كافٍ. وبالمقارنة مع عام 2024، ظلت نسبة الشركات الأولى ثابتة تقريبًا، بينما زادت نسبة الشركات الثانية بنحو ثلاث نقاط مئوية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)