جيل جديد من اليابانيين يدعم حق الأزواج في الاحتفاظ بألقابهم المنفصلة

كشف استطلاع للرأي أُجري بين المراهقين في اليابان عن تأييد واسع لتعديل القانون بما يسمح للأزواج بالاحتفاظ بألقاب عائلية منفصلة بعد الزواج، وهو موضوع مثير للجدل منذ عقود. ومع ذلك، أشار الاستطلاع إلى أن قليلين فقط من المشاركين عبّروا عن نية فعلية لاستخدام هذا الحق بأنفسهم مستقبلاً، ما يعكس تباينًا بين القيم الحديثة والممارسات الاجتماعية الراسخة.

أجرت مؤسسة نيبون استطلاعًا في منتصف أغسطس 2025، سألت فيه 1,000 مراهق تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عامًا عن آرائهم حول إدخال نظام اختياري للألقاب المنفصلة للأزواج المتزوجين في اليابان.

بشكل عام، كان حوالي 90% من المستجيبين على دراية بهذا النظام، مع تعبير حوالي 70% عن اهتمامهم به.

بموجب قانون المدني الحالي، عندما يتزوج زوجان، يُطلب من أحدهما تغيير لقبه حتى يشتركا في اللقب نفسه. بشكل ساحق، تكون النساء هن من يغيرن لقبهن، حيث يمثلن 94% من الحالات إجمالاً.

اعتقد 20.5% فقط من المستجيبين، وبشكل ملحوظ 12.9% فقط من النساء، أن النظام الحالي ”يجب الحفاظ عليه“. بدلاً من ذلك، كان معظم الرجال والنساء مؤيدين لنظام يسمح لهم باختيار ألقاب منفصلة؛ بالنسبة للنساء كانت هذه الأغلبية بنسبة 53.0%.

كان السبب الأكثر شيوعًا بين المستجيبين الذين دعموا إدخال خيار الألقاب المنفصلة هو ”هناك أنواع عديدة من العائلات“ بنسبة 55.0%، يليه ”إمكانية الاختيار مناسبة في العصر الحديث“ بنسبة 43.7%. شعر 19.7% آخرون أن ”تغيير الأسماء مزعج“.

بالمقابل، بنسبة 36.4%، كان الرد الأكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين دعموا الحفاظ على النظام الحالي، الذي يشترك فيه الأزواج المتزوجون في اللقب نفسه، هو أنهم لديهم ”مخاوف بشأن ألقاب الأطفال“. بينما قال 31.8% إجمالاً إن ”حتى لو تغير اسمهم من خلال الزواج، فإن توسيع القدرة على استخدام الأسماء السابقة كافٍ“، يمكن ملاحظة فجوة جنسية كبيرة بين 47.7% من النساء و19.1% من الرجال الذين اعتقدوا ذلك. شعر 13.1% فقط أن ”اللقب نفسه يخلق شعورًا بوحدة العائلة“.

عندما سُئلوا عن اللقب الذي سيختارونه عند الزواج في المستقبل، كان الذين أجابوا ”ألقاب منفصلة“ أقلية بنسبة 2.6% فقط. بشكل عام، لم يكن هناك فرق كبير بين الذين ”سيختارون اللقب نفسه“ بنسبة 38.9%، والذين ”سيناقشون مع شريكي قبل البت“ بنسبة 36.4%. ومع ذلك، بالنظر إلى النساء فقط، قالت ما يقرب من نصفهن إنهن ”سيأخذن لقب شريكي“ بنسبة 45.2%.

