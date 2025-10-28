تقدّم جديد لجامعة طوكيو في أحدث التصنيفات العالمية

ارتقت جامعة طوكيو إلى المرتبة السادسة والعشرين في تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2026، لتتبوأ بذلك مكانتها كأفضل مؤسسة أكاديمية في اليابان، ومواصلةً تأكيد حضورها ضمن الجامعات الرائدة عالميًا.

جامعة طوكيو في صعود

ارتقت جامعة طوكيو مرتبتين إلى المرتبة السادسة والعشرين في تصنيفات الجامعات العالمية لعام 2026 الصادرة عن تايمز للتعليم العالي. وكانت جامعة كيوتو ثاني أعلى ممثل ياباني، على الرغم من تراجعها ست مراتب إلى المرتبة الحادية والستين. وكانت المؤسستان الأخريان ضمن أفضل 200 هما جامعة توهوكو (المرتبة 103) وجامعة أوساكا (المرتبة 151).

احتلت الجامعات الأنجلو-أمريكية المراكز العشرة الأولى، حيث تصدرت جامعة أكسفورد (بريطانيا) القائمة للعام العاشر على التوالي، تلتها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (الولايات المتحدة)، وجامعة برينستون (الولايات المتحدة)، وجامعة كامبريدج (بريطانيا). وكانت أعلى جامعة آسيوية مرتبة هي جامعة تسينغهوا (الصين) في المرتبة الثانية عشرة، تلتها جامعة بكين (الصين) في المرتبة الثالثة عشرة، وجامعة سنغافورة الوطنية في المرتبة السابعة عشرة.

كان لدى اليابان ما مجموعه 16 مؤسسة ضمن أفضل 1000، بما في ذلك الجامعات الخاصة مثل جامعة جونتيندو، وجامعة كيو، وجامعة واسيدا.

تصنيفات الجامعات العالمية لعام 2026

الترتيب (ترتيب 2025) الجامعة (الدولة) 1 (1) جامعة أكسفورد (بريطانيا) 2 (3) معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (الولايات المتحدة) 3= (4) جامعة برينستون (الولايات المتحدة) 3= (5) جامعة كامبريدج (بريطانيا) 5= (3) جامعة هارفارد (الولايات المتحدة) 5= (6) جامعة ستانفورد (الولايات المتحدة) 7 (7) معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (الولايات المتحدة) 8 (9) إمبريال كوليدج لندن (بريطانيا) 9 (8) جامعة كاليفورنيا، بيركلي (الولايات المتحدة) 10 (10) جامعة ييل (الولايات المتحدة) 12 (12) جامعة تسينغهوا (الصين) 13 (13) جامعة بكين (الصين) 17 (17) جامعة سنغافورة الوطنية (سنغافورة) 26 (28) جامعة طوكيو (اليابان) 31 (30) جامعة نانيانغ التكنولوجية (سنغافورة) 61 (55) جامعة كيوتو (اليابان)

تقوم تايمز للتعليم العالي بتقييم وتصنيف 2191 جامعة عبر 115 دولة ومنطقة وفقًا لـ18 مؤشر أداء في خمسة مجالات رئيسية: التعليم، بيئة البحث، جودة البحث، الصناعة، والتوقعات الدولية.

أفضل الجامعات اليابانية في تصنيفات الجامعات العالمية

26: جامعة طوكيو

61: جامعة كيوتو

103: جامعة توهوكو

151: جامعة أوساكا

201–250: جامعة ناغويا

301–350: معهد العلوم طوكيو، جامعة كيوشو

351–400: جامعة هوكايدو، جامعة تسوكوبا

501–600: جامعة جونتيندو

601–800: جامعة هيروشيما، جامعة كيو، جامعة كوبي، جامعة آيزو

801–1000: جامعة واكاياما الطبية، جامعة واسيدا

