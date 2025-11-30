هل تستخدم صناديق إعادة التدوير في اليابان بالطريقة الصحيحة؟ اكتشف الحقيقة

كشفت دراسة استقصائية في اليابان عن سوء فهم شائع لدى العديد من الأشخاص بشأن صناديق إعادة التدوير الموضوعة بجوار آلات البيع الذاتي. إذ يعتقد البعض خطأً أنها مخصصة لجميع أنواع القمامة، في حين أنها مخصصة فقط للحاويات القابلة لإعادة التدوير، والتي ينبغي تفريغها تمامًا من السوائل قبل التخلص منها.

aفي استطلاع وطني أجرته جمعية المشروبات الغازية اليابانية في مطلع سبتمبر/ أيلول 2025، طُلب من المشاركين، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و69 عامًا، التعبير عن آرائهم حول إعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعبوات المشروبات الغازية، وقد تم اعتماد 1037 إجابة صحيحة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 71.8% من المشاركين يدركون أن الصناديق الموضوعة بجانب آلات البيع الذاتية مخصصة لجمع العلب والعبوات البلاستيكية لإعادة التدوير.

في المقابل، لم يتمكن نحو 30% من المستجيبين من التفرقة بين صناديق إعادة التدوير وصناديق القمامة العادية، كما أن 21.1% منهم وضعوا فيها مواد غير قابلة لإعادة التدوير.



صناديق إعادة التدوير الموضوعة بجانب آلات البيع الذاتية. (الصورة من: رابطة المشروبات الغازية اليابانية)

أظهرت النتائج أن الأكواب البلاستيكية كانت أكثر العناصر التي وُضعت بالخطأ في صناديق إعادة التدوير بنسبة 55.7%، تلتها أكياس التسوق البلاستيكية وأغلفة الوجبات الخفيفة.

وعن أسباب ذلك، أوضح 53.4% من المشاركين أنهم فعلوا ذلك لعدم وجود مكان آخر لوضعها، بينما قال 14.2% إنهم لم يرغبوا في أخذها إلى منازلهم. ويبدو أن هذا السلوك في كثير من الحالات تم بشكل عفوي دون تفكير مسبق، في حين أشار 32.0% من المشاركين إلى أنهم لم يكونوا على علم بأن هذا تصرف غير صحيح.

كما أظهر الاستطلاع أن 62.6% من المشاركين يدركون ضرورة تفريغ العبوات البلاستيكية والعلب من أي سوائل قبل وضعها في صناديق إعادة التدوير، فيما أوضح 55.3% أنهم يعلمون أن وجود بقايا من السوائل داخل العبوة يجعل إعادة تدويرها أمرًا غير ممكن، وقد يؤدي ذلك إلى تعطل عمليات الفرز والتدوير في المصانع.

يبدو أن نحو 40% من المشاركين يعتقدون أن إعادة التدوير ممكنة حتى إذا تبقّى القليل من الشراب داخل العبوة، غير أن هذا الاعتقاد غير صحيح.

فقط العبوات الزجاجية والعلب والعبوات البلاستيكية الفارغة تمامًا هي التي يجوز وضعها في صناديق إعادة التدوير.

مصادر البيانات

استطلاع عام 2025 حول إعادة تدوير عبوات المشروبات الغازية (باللغة اليابانية) — من إعداد رابطة المشروبات الغازية اليابانية

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)