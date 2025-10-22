تعرف على تشكيل الحكومة اليابانية الجديدة برئاسة تاكايتشي ساناي

عيّنت تاكايتشي ساناي، أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان، كاتاياما ساتسوكي لتتولى منصب وزيرة المالية، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في البلاد.

بعد توليها منصب أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلنت تاكايتشي ساناي عن تشكيل حكومتها الجديدة، التي ضمّت وزيرة مالية لأول مرة في البلاد، هي كاتاياما ساتسوكي. وتضم الحكومة الجديدة امرأتين فقط بين أعضائها. اختارت تاكايتشي عددًا من منافسيها في سباق قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي لتولي حقائب وزارية رئيسية، في خطوة تعكس رغبتها في الحفاظ على وحدة الحزب. فشغل موتيجي توشيميتسو منصب وزير الخارجية، وتولى هاياشي يوشيماسا وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، بينما أصبح كويزومي شينجيرو وزيرًا للدفاع. أما أكازاوا ريوسي، الذي لعب دورًا رئيسيًا في مفاوضات التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة، فقد عُيّن وزيرًا للاقتصاد والتجارة والصناعة. ويضم التشكيل الحكومي عشرة وزراء يتولون حقائب وزارية للمرة الأولى.

وفي تحركاتها الحزبية السابقة لتشكيل الحكومة، عيّنت تاكايتشي آسو تارو نائبًا لرئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، وسوزوكي شونيتشي، صهره، أمينًا عامًا للحزب. كما تولى كوباياشي تاكايوكي رئاسة مجلس السياسات، وبذلك تكون تاكايتشي قد منحت مناصب رئيسية لجميع المرشحين الأربعة الذين نافسوها في انتخابات قيادة الحزب.

وفي حين كان حزب كوميتو، الشريك السابق في الائتلاف الحاكم، يشغل عادةً منصب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، لا تضم الحكومة الحالية أي ممثلين عن الشريك الجديد في الائتلاف، حزب نيبون إيشين نو كاي.

وفيما يلي القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة، مع الإشارة إلى أعمارهم كما في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

رئيسة الوزراء

تاكايشي ساناي (64 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (نارا)

وزير الشؤون الشؤون الداخلية والاتصالات

هايشي يوشيماسا (64 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (ياماغوتشي)

وزير العدل (منصب وزاري لأول مرة)

هيراغوتشي هيروشي (77 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (هيروشيما)

وزير الخارجية

موتيغي توشيميتسو (70 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (توتشيغي)

وزير المالية، وزير الدولة للخدمات المالية

كاتاياما ساتسوكي (66 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس الشيوخ (التمثيل النسبي)

وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (منصب وزاري لأول مرة)

ماتسوموتو يوهي (52 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (التمثيل النسبي)

وزير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية (منصب وزاري لأول مرة)

أوينو كينإيتشيرو (60 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (شيغا)

وزير الزراعة والغابات والمصايد (منصب وزاري لأول مرة)

سوزوكي نوريكازو (43 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (ياماغاتا)

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة

أكازاوا ريوسي (64 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (توتوري)

وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة

كانيكو ياسوشي (64 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (كوماموتو)

وزير البيئة (منصب وزاري لأول مرة)

إيشيهارا هيروتاكا (61 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (طوكيو)

وزير الدفاع

كويزومي شينجيرو (44 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (كاناغاوا)

أمين مجلس الوزراء، الوزير المسؤول عن ملف المختطفين

كيهارا مينورو (56 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (كوماموتو)

وزير التحول الرقمي (منصب وزاري لأول مرة)

ماتسوموتو هيساشي (63 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (تشيبا)

وزير إعادة الإعمار(منصب وزاري لأول مرة)

ماكينو تاكاو (66 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس الشيوخ (شيزوؤكا)

رئيس اللجنة الوطنية للسلامة العامة (منصب وزاري لأول مرة)

أكاما جيرو (57 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (كاناغاوا)

وزير سياسة الأطفال (منصب وزاري لأول مرة)

كيكاوادا هيتوشي (55 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (سايتاما)

وزير استراتيجية النمو

كيوتشي مينورو (60 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (شيزوؤكا)

وزير الأمن الاقتصادي، الوزير المسؤول عن قضايا المقيمين الأجانب (منصب وزاري لأول مرة)

أونودا كيمي (42 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس الشيوخ (أوكاياما)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي، في الوسط الأمامي، تلتقط صورة تذكارية مع أعضاء مجلس وزرائها الجديد في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. © رويترز)