من حق التصويت إلى كرسي رئاسة الوزراء: ثمانية عقود ترسم مسيرة المرأة في السياسة اليابانية

من حق التصويت إلى كرسي رئاسة الوزراء: ثمانية عقود ترسم مسيرة المرأة في السياسة اليابانيةسياسة
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
التسلسل الزمني لأبرز محطات انخراط المرأة في السياسة اليابانية
ديسمبر/كانون الأول عام 1945: حصلت النساء على حق التصويت إثر تعديل في قانون الانتخابات.
أبريل/نيسان عام 1946: في أول انتخابات عامة بعد الحرب، تم انتخاب 39 امرأة لعضوية البرلمان، أي بنسبة 8.37% من أصل 466 مشرعا.
يوليو/تموز عام 1960: عيّن إيكيـدا هاياتو رئيس الوزراء الياباني آنذاك ناكاياما مـاسا وزيرة للصحة والرعاية الاجتماعية، لتصبح أول امرأة تتولى منصبا وزاريا في تاريخ اليابان.
يوليو/تموز عام 1962: تم تعيين كوندو تسورويو من قبل إيكيدا وزيرة دولة للعلوم والتكنولوجيا، لتكون ثاني امرأة تدخل تشكيلا وزاريا.
نوفمبر/تشرين الثاني عام 1984: بعد انقطاع دام 22 عاما، أصبحت إيشيـموتو شيغيرو ثالث امرأة تتولى منصبا وزاريا، حيث عُينت وزيرة دولة لشؤون البيئة في حكومة ناكاسوني ياسوهيرو.
سبتمبر/أيلول عام 1986: انتُخبت دوي تاكاكو زعيمة للحزب الاشتراكي الياباني، لتصبح أول امرأة تقود حزبا سياسيا على مستوى اليابان.
يوليو/تموز عام 1989: حقق الحزب الاشتراكي الياباني بقيادة دوي تاكاكو فوزا كبيرا في انتخابات مجلس المستشارين (الشيوخ).
أغسطس/آب عام 1989: شكل رئيس الوزراء كايفو توشيكي أول حكومة تضم امرأتين، حيث تم تعيين تاكاهارا سوميـكو وزيرة دولة للتخطيط الاقتصادي، وموريـياما مايومي وزيرة دولة للبيئة.
أغسطس/آب عام 1993: أصبحت دوي تاكاكو أول امرأة تتولى رئاسة مجلس النواب.
فبراير/شباط عام 2000: انتخبت أوتا فوساي حاكمة لمحافظة أوساكا، لتكون أول امرأة تشغل منصب محافظة في اليابان.
أبريل/نيسان عام 2001: تم تعيين تاناكا ماكيكو من قبل رئيس الوزراء كويزومي جونئيتشيرو وزيرة للخارجية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.
يوليو/تموز عام 2004: أصبحت أوغي تشيـكاغي أول امرأة تتولى منصب رئاسة مجلس المستشارين.
سبتمبر/أيلول عام 2005: شهدت الانتخابات العامة فوز 43 امرأة، وهو عدد تجاوز للمرة الأولى عدد النساء المنتخبات في عام 1946 البالغ 39 امرأة.
سبتمبر/أيلول عام 2008: أصبحت كويكي يوريكو أول امرأة تترشح في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، وحلت ثالثة من بين 5 مرشحين، فيما فاز آسو تارو بسهولة.
يوليو/تموز عام 2016: انتُخبت كويكي يوريكو أول محافظة لطوكيو.
سبتمبر/أيلول عام 2016: فازت رينهو برئاسة الحزب الديمقراطي، لتصبح أول امرأة تقود أكبر حزب معارض في اليابان منذ عهد دوي تاكاكو.
مايو/أيار عام 2018: أقر مجلس المستشارين مشروع قانون يدعو الأحزاب السياسية إلى بذل الجهود لتحقيق مساواة بين عدد المرشحين من الرجال والنساء، من دون أن يتضمن أحكاما جزائية.
سبتمبر/أيلول عام 2021: ترشحت تاكايتشي ساناي ونودا سيـيكو في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، التي فاز بها كيشيدا فوميئو.
سبتمبر/أيلول عام 2024: من بين 9 مرشحين لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، شاركت ثلاث نساء هنّ: تاكايتشي ساناي وكاميكاوا يوكو ونودا سيـيكو. وقد فازت تاكايتشي في الجولة الأولى، لكنها خسرت أمام إيشيبا شيغيرو في جولة الإعادة.
4 أكتوبر/تشرين الأول عام 2025: انتُخبت تاكايتشي ساناي رئيسة للحزب الليبرالي الديمقراطي، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.
21 أكتوبر/تشرين الأول عام 2025: أصبحت تاكايتشي ساناي أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان بعد تصويت البرلمان. وفي اليوم ذاته، اختارت كاتاياما ساتسوكي كأول وزيرة للمالية في البلاد.
(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: تاكايتشي ساناي تقف في الوسط بعد انتخابها رئيسة للوزراء في مجلس النواب بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول عام 2025. © رويترز)
السياسة السياسات الإقتصادية الحزب الليبرالي الديمقراطي الحزب الحاكم