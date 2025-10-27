من حق التصويت إلى كرسي رئاسة الوزراء: ثمانية عقود ترسم مسيرة المرأة في السياسة اليابانية

حصلت المرأة في اليابان عام 1945 على حق التصويت. وفيما يلي نستعرض أبرز المحطات منذ ذلك الحين وحتى تعيين تاكايتشي ساناي كأول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد.

التسلسل الزمني لأبرز محطات انخراط المرأة في السياسة اليابانية

ديسمبر/كانون الأول عام 1945: حصلت النساء على حق التصويت إثر تعديل في قانون الانتخابات.

أبريل/نيسان عام 1946: في أول انتخابات عامة بعد الحرب، تم انتخاب 39 امرأة لعضوية البرلمان، أي بنسبة 8.37% من أصل 466 مشرعا.

يوليو/تموز عام 1960: عيّن إيكيـدا هاياتو رئيس الوزراء الياباني آنذاك ناكاياما مـاسا وزيرة للصحة والرعاية الاجتماعية، لتصبح أول امرأة تتولى منصبا وزاريا في تاريخ اليابان.



ناكاياما ماسا، أول وزيرة في اليابان، تظهر على الدرجة الثالثة من اليسار في الصف الثاني (© جيجي برس).

يوليو/تموز عام 1962: تم تعيين كوندو تسورويو من قبل إيكيدا وزيرة دولة للعلوم والتكنولوجيا، لتكون ثاني امرأة تدخل تشكيلا وزاريا.

نوفمبر/تشرين الثاني عام 1984: بعد انقطاع دام 22 عاما، أصبحت إيشيـموتو شيغيرو ثالث امرأة تتولى منصبا وزاريا، حيث عُينت وزيرة دولة لشؤون البيئة في حكومة ناكاسوني ياسوهيرو.

سبتمبر/أيلول عام 1986: انتُخبت دوي تاكاكو زعيمة للحزب الاشتراكي الياباني، لتصبح أول امرأة تقود حزبا سياسيا على مستوى اليابان.



دوي تاكاكو (على اليمين) تجيب على الأسئلة بصفتها زعيمة الحزب الاشتراكي الياباني (© رويترز).

يوليو/تموز عام 1989: حقق الحزب الاشتراكي الياباني بقيادة دوي تاكاكو فوزا كبيرا في انتخابات مجلس المستشارين (الشيوخ).



دوي تاكاكو تظهر مبتسمة بعد أن حقق الحزب الاشتراكي الياباني زيادة كبيرة في عدد مقاعده في انتخابات مجلس المستشارين بتاريخ 23 يوليو/تموز عام 1989 (© جيجي برس).

أغسطس/آب عام 1989: شكل رئيس الوزراء كايفو توشيكي أول حكومة تضم امرأتين، حيث تم تعيين تاكاهارا سوميـكو وزيرة دولة للتخطيط الاقتصادي، وموريـياما مايومي وزيرة دولة للبيئة.

أغسطس/آب عام 1993: أصبحت دوي تاكاكو أول امرأة تتولى رئاسة مجلس النواب.

فبراير/شباط عام 2000: انتخبت أوتا فوساي حاكمة لمحافظة أوساكا، لتكون أول امرأة تشغل منصب محافظة في اليابان.

أبريل/نيسان عام 2001: تم تعيين تاناكا ماكيكو من قبل رئيس الوزراء كويزومي جونئيتشيرو وزيرة للخارجية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.

يوليو/تموز عام 2004: أصبحت أوغي تشيـكاغي أول امرأة تتولى منصب رئاسة مجلس المستشارين.

سبتمبر/أيلول عام 2005: شهدت الانتخابات العامة فوز 43 امرأة، وهو عدد تجاوز للمرة الأولى عدد النساء المنتخبات في عام 1946 البالغ 39 امرأة.

سبتمبر/أيلول عام 2008: أصبحت كويكي يوريكو أول امرأة تترشح في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، وحلت ثالثة من بين 5 مرشحين، فيما فاز آسو تارو بسهولة.



كويكي يوريكو (وسط) تخوض حملة في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي (© رويترز).

يوليو/تموز عام 2016: انتُخبت كويكي يوريكو أول محافظة لطوكيو.



كويكي يوريكو في يومها الأول كمحافظة لطوكيو (© رويترز).

سبتمبر/أيلول عام 2016: فازت رينهو برئاسة الحزب الديمقراطي، لتصبح أول امرأة تقود أكبر حزب معارض في اليابان منذ عهد دوي تاكاكو.



رينهو (في الوسط) تقف بين تاماكي يوئيتشيرو (يسار) ومايهارا سييجي (يمين) في مؤتمر صحفي مشترك في نادي المراسلين الأجانب في اليابان (طوكيو)، للمرشحين لقيادة الحزب الديمقراطي في 14 سبتمبر/أيلول عام 2016 (© Nippon.com).

مايو/أيار عام 2018: أقر مجلس المستشارين مشروع قانون يدعو الأحزاب السياسية إلى بذل الجهود لتحقيق مساواة بين عدد المرشحين من الرجال والنساء، من دون أن يتضمن أحكاما جزائية.

سبتمبر/أيلول عام 2021: ترشحت تاكايتشي ساناي ونودا سيـيكو في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، التي فاز بها كيشيدا فوميئو.



تاكايتشي (يسار) ونودا مرشحتان في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي (© رويترز).

سبتمبر/أيلول عام 2024: من بين 9 مرشحين لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، شاركت ثلاث نساء هنّ: تاكايتشي ساناي وكاميكاوا يوكو ونودا سيـيكو. وقد فازت تاكايتشي في الجولة الأولى، لكنها خسرت أمام إيشيبا شيغيرو في جولة الإعادة.



من اليسار: تاكايتشي، كاميكاوا، نودا (© جيجي برس).

4 أكتوبر/تشرين الأول عام 2025: انتُخبت تاكايتشي ساناي رئيسة للحزب الليبرالي الديمقراطي، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.

21 أكتوبر/تشرين الأول عام 2025: أصبحت تاكايتشي ساناي أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان بعد تصويت البرلمان. وفي اليوم ذاته، اختارت كاتاياما ساتسوكي كأول وزيرة للمالية في البلاد.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: تاكايتشي ساناي تقف في الوسط بعد انتخابها رئيسة للوزراء في مجلس النواب بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول عام 2025. © رويترز)