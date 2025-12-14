عودة أسعار الفائدة تغيّر قواعد اللعبة… والمدّخرون اليابانيون يعيدون التفكير في مستقبل أموالهم

أدى إنهاء بنك اليابان لسياسة أسعار الفائدة السلبية إلى تحريك سلوك المدّخرين، حيث دفع ذلك عددًا من اليابانيين إلى إعادة النظر في أماكن إيداع أموالهم ونقل جزء من ودائعهم بحثًا عن عوائد أفضل في ظل البيئة المالية الجديدة.

في مارس/ آذار 2024، أوقف بنك اليابان سياسة الفائدة السلبية التي استمرت نحو ثماني سنوات. وأظهر استطلاع أُجري في يوليو 2025 حول استخدام المؤسسات المالية أن نحو 35% من المستجيبين قالوا إنهم نقلوا ودائعهم خلال العام الماضي، منهم 21.5% نقلوا مليون ين على الأقل.

أُجري الاستطلاع على مستوى البلاد من قِبل شركة «إن تي تي كوم أونلاين ماركتينغ سوليوشنز» بالتعاون مع «معهد إن تي تي داتا لاستشارات الإدارة»، وشمل بالغين من سن 18 فأكثر، وتم جمع إجابات من 1,061 شخصًا.

السبب الأول بفارق كبير لنقل الودائع، ذكره 42.5% من المستجيبين، هو «ارتفاع معدلات الفائدة». وهذا يعكس عودة الحساسية تجاه الفائدة بعد سنوات طويلة من سياسة الفائدة السلبية.

كما حلّل الاستطلاع العلاقة بين امتلاك حساب في بنك إلكتروني فقط ونقل الودائع، ووجد أن نسبة من نقلوا أموالهم خلال العام الماضي بين مستخدمي البنوك الإلكترونية كانت أعلى بنحو 9–10 نقاط مئوية مقارنة بمن لا يستخدمونها.

من بين من نقلوا أموالهم بشكل أساسي بسبب الفائدة الأعلى، كانت النسبة الأكبر (44.6%) من الذين يملكون حسابًا في بنك إلكتروني فقط. لكن جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 40% فئة من يملكون حسابات في تعاونيات ائتمانية أو بنوك إقليمية أو بنوك كبرى، مما يدل على أن جميع أنواع المدّخرين أصبحوا أكثر وعيًا بمعدلات الفائدة.

مصادر البيانات

دراسة استقصائية حول اتجاهات استخدام الخدمات المالية (باللغة اليابانية) من معهد إن تي تي داتا لاستشارات الإدارة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)