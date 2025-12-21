تحدٍّ تربوي مستمر: لماذا ارتفع تغيّب الطلاب عن المدارس مرة أخرى في اليابان؟

ارتفع عدد الطلاب الذين يرفضون الالتحاق بالمدارس في اليابان مجددًا خلال العام الدراسي 2024، في استمرار لظاهرة مقلقة تشغل المجتمع التعليمي والآباء على حد سواء، وإن كانت وتيرة هذا الارتفاع قد بدأت تُظهر بوادر تباطؤ. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا بإلحاح: ما الأسباب العميقة وراء ابتعاد هذا العدد المتزايد من الأطفال عن الفصول الدراسية، وكيف يمكن إعادة بناء صلتهم بالمدرسة والتعلّم؟

ارتفاع مستمر في التغيب عن المدرسة

أظهرت دراسة استقصائية أجرتها وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية حول السلوكيات الإشكالية والتغيب عن المدرسة أن عددًا قياسيًا بلغ 353,970 طالبًا رفضوا الحضور إلى المدرسة لمدة 30 يومًا أو أكثر خلال العام الدراسي 2024. ويمثل هذا زيادة قدرها 7,488 طالبًا، أي بنسبة 2.2%، عن العام السابق، ويمثل الارتفاع السنوي الثاني عشر على التوالي. وبالمقارنة مع العقد السابق، ارتفع التغيب عن المدرسة بمقدار 5.5 ضعف لدى طلاب المرحلة الابتدائية، و2.2 ضعف لدى طلاب المرحلة الإعدادية.

بالنظر إلى حالات التغيب حسب المستوى التعليمي، بلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية 137,704 طالبًا (بزيادة 5.6% عن العام السابق) وطلاب المرحلة الإعدادية 216,266 طالبًا (بزيادة 0.1%)، وهو ما يمثل 3.9% من الطلاب المسجلين. وكانت الأسباب الأكثر شيوعًا للتغيب، وفقًا للمدارس، هي ”قلة الحافز“ بنسبة 30.1%، يليه ”انهيار الروتين“ (25.0%)، و”القلق أو الاكتئاب“ (24.3%)، و”ضعف الأداء الأكاديمي وعدم تسليم الواجبات المنزلية بانتظام“ (15.6%)، و”مشاكل الصداقة بخلاف التنمر“ (13.2%).

يُعتقد أن اضطراب الروتين خلال جائحة كوفيد-19 قد خفّض من عائق التغيب، كما أصبح الآباء والأوصياء أكثر تقبلًا له كشكل ضروري من أشكال التعافي.

إجمالاً، بما في ذلك المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بلغت نسبة الأطفال الرافضين للحضور 38.6 لكل 1000 طالب. وكان هناك 191,958 طالبًا متغيبين لأكثر من 90 يومًا، أي ما نسبته 54.2%، أي ما يزيد عن نصف الرافضين للحضور.

مصادر البيانات

استطلاع رأي حول السلوكيات الإشكالية وعدم حضور الأطفال للمدارس (باللغة اليابانية) من وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.

