هل يخشى مرضى السرطان من الرجال في اليابان تغيّر مظهرهم أكثر من المرض نفسه؟

أظهر استطلاع أُجري على مرضى السرطان من الرجال في اليابان أن نحو 30% منهم يشعرون بالقلق حيال التغيرات التي تطرأ على مظهرهم الخارجي، مثل تساقط الشعر وغيره من الآثار الجانبية للعلاج، في تذكير مؤلم بأن معركة السرطان لا تُخاض بالجسد فقط، بل تمسّ أيضًا صورة الإنسان عن نفسه وثقته بها.

مخاوف المرضى

في استطلاع شمل رجالًا يابانيين مصابين بالسرطان، عندما سُئلوا عن أكثر ما كان يقلقهم أو يؤرقهم بعد التشخيص، جاءت الإجابة الأكثر شيوعًا – كما هو متوقع – بـ «محتوى العلاج والآثار الجانبية» بنسبة 69.4%. لكن الكثير من المستجيبين عبّروا أيضًا عن مجموعة واسعة من القلق تتعلق بحياتهم بشكل عام، منها التكاليف المالية، العبء على أفراد الأسرة، والعمل. كما قال نحو 30% إنهم كانوا قلقين من التغيرات في المظهر الخارجي الناتجة عن العلاج مثل تساقط الشعر أو ظهور مشكلات جلدية.

أُجري الاستطلاع في أغسطس/ آب 2025 من قِبل شركة «أديرانس» اليابانية المتخصصة في استعادة الشعر في طوكيو، وشمل رجالًا تتراوح أعمارهم بين 30 و69 سنة تعرضوا لتساقط الشعر بسبب علاج السرطان، وتم جمع 412 إجابة.

عند سؤالهم عن المشكلات الفعلية التي واجهوها بسبب العلاج، كانت «تساقط الشعر» هي المشكلة الأكثر ذكرًا بنسبة 36.9%، متجاوزة «المشاعر الاكتئابية» (34.7%) و«مشكلات العمل بسبب الإرهاق البدني أو النفسي» (31.6%).

أما بخصوص تساقط الشعر تحديدًا، فقال 40% من الذين عانوا منه إنه جعلهم أكثر عرضة للاكتئاب، قلقين من نظرات الآخرين، ومترددين في الخروج من المنزل. تُظهر هذه الآراء أن تساقط الشعر لا يؤثر فقط على المظهر الخارجي، بل على الحالة النفسية والسلوك أيضًا، مما يؤدي إلى تقليص الأنشطة الاجتماعية.

اختار العديد من المشاركين ارتداء قبعة أو شعر مستعار بعد معاناتهم من تساقط الشعر، وكان السبب الرئيسي هو القلق من تحديق الآخرين بهم، وفقًا لما ذكره 41.2%.، أما السبب الثاني الأكثر شيوعًا فكان الرغبة في إخفاء حقيقة تساقط الشعر بنسبة 34.2%. فسّر ممثل شركة أديرانس النتائج بأنها تعكس قلق المرضى من آراء الآخرين وعدم رغبتهم في أن يظهر مرضهم واضحًا من خلال مظهرهم الخارجي. وأشار إلى أن الاستطلاع يكشف أن قضية تغيّر المظهر الناتج عن المرض مهمة للرجال أيضًا، رغم أن معظم الخدمات المقدمة لمعالجة هذه المشكلة موجهة للنساء.

مصادر البيانات

استطلاع مشاعر الرجال حول التغيرات في المظهر الناتجة عن علاج السرطان (باللغة اليابانية) من شركة أديرانس.

(النص الأصلي باللغة اليابانية.، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)