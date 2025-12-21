نقص حاد في العمالة يضغط على الخطوط الأمامية لقطاع السياحة في اليابان

كشف استطلاع لآراء العاملين في قطاع السياحة الياباني أن نقص العمالة الميدانية يشكّل التحدي الأكبر الذي يواجه هذه الصناعة الحيوية.

الأجور المنخفضة عقبة رئيسية

في استطلاع شمل العاملين في صناعة السياحة اليابانية، أشار 48.6% إلى «نقص العاملين في الخطوط الأمامية» كتحدٍّ رئيسي، مما يؤكد أن هذا هو أبرز مشكلة تواجه القطاع السياحي. كما أشار 41.3% من المستجيبين إلى نقص ملحوظ في الكوادر ذات المهارات المتخصّصة في إدارة السياحة.

بالإضافة إلى ذلك، تمّ تسليط الضوء على تحديات أخرى مرتبطة مباشرة بالتنمية المستدامة للوجهات السياحية، منها «تحسين البيئة مثل النقل والبنية التحتية» (47.3%) و«إنشاء وجهات سياحية مستدامة» (44.2%).

عند سؤالهم عن أسباب نقص العمالة، أجاب 37.5% بـ«انخفاض مستويات الأجور»، فيما قال 35.4% إن السبب هو «عدم كفاية الأنظمة لتدريب الكوادر ذات المهارات المتخصّصة».

أُجري الاستطلاع الإلكتروني الذي استهدف 1645 شخصاً يعملون في صناعة السياحة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025 من قبل مركز جالان للأبحاث السياحية.

مصادر البيانات

دراسة استقصائية لعام 2025 حول التحديات التي تواجه صناعة السياحة (باللغة اليابانية) من مركز جالان للأبحاث.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)