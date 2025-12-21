نقص حاد في العمالة يضغط على الخطوط الأمامية لقطاع السياحة في اليابان

سياحة وسفر

كشف استطلاع لآراء العاملين في قطاع السياحة الياباني أن نقص العمالة الميدانية يشكّل التحدي الأكبر الذي يواجه هذه الصناعة الحيوية.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

الأجور المنخفضة عقبة رئيسية

في استطلاع شمل العاملين في صناعة السياحة اليابانية، أشار 48.6% إلى «نقص العاملين في الخطوط الأمامية» كتحدٍّ رئيسي، مما يؤكد أن هذا هو أبرز مشكلة تواجه القطاع السياحي. كما أشار 41.3% من المستجيبين إلى نقص ملحوظ في الكوادر ذات المهارات المتخصّصة في إدارة السياحة.

بالإضافة إلى ذلك، تمّ تسليط الضوء على تحديات أخرى مرتبطة مباشرة بالتنمية المستدامة للوجهات السياحية، منها «تحسين البيئة مثل النقل والبنية التحتية» (47.3%) و«إنشاء وجهات سياحية مستدامة» (44.2%).

أهم ثلاثة تحديات تواجه قطاع السياحة في اليابان

عند سؤالهم عن أسباب نقص العمالة، أجاب 37.5% بـ«انخفاض مستويات الأجور»، فيما قال 35.4% إن السبب هو «عدم كفاية الأنظمة لتدريب الكوادر ذات المهارات المتخصّصة».

أبرز ثلاثة أسباب لنقص العمالة

أُجري الاستطلاع الإلكتروني الذي استهدف 1645 شخصاً يعملون في صناعة السياحة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025 من قبل مركز جالان للأبحاث السياحية.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)

السياحة كيوتو الأجانب