الحرائق تبلغ ذروتها في اليابان خلال شهر ديسمبر

يشهد عدد الحرائق في اليابان ارتفاعًا حادًا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، إذ يُعد فصل الشتاء أكثر فترات السنة جفافًا وهبوبًا للرياح. وتؤدي هذه الظروف المناخية القاسية إلى زيادة سرعة انتشار النيران، ما يجعل هذا الوقت من العام من أخطر الفترات من حيث اندلاع الحرائق، سواء في المناطق السكنية أو الطبيعية، ويستدعي تشديد إجراءات الوقاية والتوعية بين السكان.

إحصاءات الحرائق

أفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية بأن هناك 37,141 حريقًا في عام 2024، مما أسفر عن 1,451 وفاة، بينما بلغت أضرار الحرائق 10 مليارات ين.

في المتوسط، يحدث 101 حريق يوميًا في اليابان، أو حريق واحد كل 14 دقيقة. من إجمالي الحرائق في عام 2024، وقع 20,972 في المباني، و831 في الغابات، و3,546 في المركبات، و62 في السفن، و3 في الطائرات، بينما وقع الـ 11,727 المتبقية تحت فئات أخرى.

توفي إجمالي 1,030 شخصًا نتيجة حرائق سكنية (باستثناء حالات الانتحار المرتبطة بالحرق العمدي)، وكان 779 من الضحايا في سن 65 عامًا أو أكبر، بزيادة قدرها 17 عن العام السابق.

نحو نهاية العام، حدث ارتفاع حاد في حوادث الحريق، مع كون ديسمبر الشهر الذروة، يليه يناير، مارس، وأبريل. تشمل أسباب تكرار الحرائق في الشتاء وبداية الربيع حقيقة أن هذه الفترة هي الأكثر جفافًا ورياحًا في العام.

من بين 37,141 حريقًا وقعت في عام 2024، كان السبب الرئيسي هو السجائر، والتي ارتبطت بـ 3,058 حادثة (أو 8.2% من الإجمالي)، يليها 2,781 حادثة من الحرائق المكشوفة (7.5%)، و2,718 من المواقد (7.3%)، و2,577 من المعدات الكهربائية (6.9%)، و2,377 من الحرق العمدي (6.4%). ومع ذلك، إذا تم دمج فئة ”الحرق العمدي“ مع ”الحرق العمدي المشتبه به“، يرتفع العدد إلى 3,904 حوادث، أو 10.5%، مما يجعلها السبب الرئيسي.

في حالة الحرائق السكنية، كانت تلك المتعلقة بالمواقد المحمولة هي الأكثر شيوعًا، يليها الحرائق من الأجهزة الكهربائية، والسجائر، والمعدات الكهربائية، والأسلاك والتركيبات الكهربائية.

تُظهر الأرقام الأولية التي أصدرتها وكالة إدارة الحرائق والكوارث أن عدد الحوادث المتعلقة بالحرائق في النصف الأول من عام 2025 (يناير إلى يونيو) بلغ 21,525، بزيادة قدرها 8.8% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق. أودت الحرائق السكنية بحياة 469 شخصًا في سن 65 عامًا أو أكبر، بزيادة سنوية قدرها 5.9%.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: حريق كبير في أويتا في 18 نوفمبر/ اشرين الثاني 2025. © جيجي برس)