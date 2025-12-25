تحسّن ملحوظ في معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان في اليابان

تُظهر بيانات معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات في اليابان تحسّنًا ملحوظًا في علاج العديد من أنواع السرطان مقارنةً بتسعينيات القرن الماضي، في انعكاسٍ مباشر للتقدّم الطبي وتطوّر أساليب التشخيص والعلاج.

تحسّن معدلات البقاء على قيد الحياة

نشر المركز الوطني للسرطان في اليابان مؤخرًا بيانات جديدة حول معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات، استنادًا إلى دراسة شملت نحو 2.5 مليون شخص شُخّصوا بالسرطان بين عامي 2012 و2015. واعتمدت الدراسة على بيانات واردة من 44 محافظة استوفت المعايير الدولية، مستخدمةً مقياس «معدل البقاء الصافي» الذي يحتسب فقط الوفيات التي يكون السرطان سببها المباشر، مستبعدًا العوامل الأخرى.

سُجِّلت أعلى معدلات البقاء على قيد الحياة بين النساء المصابات بسرطان الغدة الدرقية بنسبة 92.7%، يليه سرطان الجلد بنسبة 92.4%، ثم سرطان الثدي بنسبة 88.7%. وفي المقابل، حقق الرجال المصابون بسرطان البروستاتا أعلى معدل بقاء بلغ 94.3%، تلاه سرطان الجلد بنسبة 90.9%، ثم سرطان الغدة الدرقية بنسبة 88.6%.

ويُظهر تحليل اتجاهات البقاء على قيد الحياة منذ عام 1993 تحسّنًا مستمرًا في معدلات النجاة لدى العديد من أنواع السرطان. وقد كان هذا التحسّن ملحوظًا بشكل خاص في سرطان الدم (اللوكيميا)، وسرطان الغدد الليمفاوية الخبيث، وسرطان الرئة لدى كل من الرجال والنساء. في المقابل، لم تسجّل السرطانات التي تصيب البنكرياس والمرارة والقنوات الصفراوية سوى تحسّن محدود، إذ ظلت معدلات البقاء على قيد الحياة منخفضة نسبيًا.

كما كشفت البيانات عن فجوات حادة بين معدلات البقاء في الحالات التي يُكتشف فيها السرطان في مراحله المبكرة والمحصورة في عضو واحد، وتلك التي تصل إلى مراحل متقدمة مع انتشار المرض إلى أعضاء بعيدة. فعلى سبيل المثال، يبلغ معدل البقاء في سرطان المعدة 92.4% في المرحلة المبكرة، لكنه ينخفض إلى 6.3% عند حدوث انتشار بعيد. وينطبق الأمر ذاته على سرطان القولون والمستقيم (92.3% مقابل 16.8%)، وسرطان الرئة (77.8% مقابل 8.2%)، وسرطان الثدي لدى النساء (98.4% مقابل 38.5%). وتؤكد هذه النتائج مجددًا أن الكشف المبكر والعلاج السريع يمثلان العامل الحاسم في تحسين فرص النجاة.

مصادر البيانات

بيانات عن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان بين عامي 2012 و 2015 (باللغة اليابانية) من المركز الوطني للسرطان في اليابان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)