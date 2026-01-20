رقم قياسي جديد في اليابان: ارتفاع غير مسبوق في عدد متعلمي اللغة اليابانية

كشف استطلاع حكومي حديث أن عدد الأشخاص القادمين من دول أخرى الذين يتعلمون اللغة اليابانية داخل اليابان يقترب من 300 ألف شخص، في مؤشر واضح على تنامي الحضور الأجنبي في المجتمع الياباني، وازدياد الحاجة إلى تعليم اللغة بوصفها أداة أساسية للاندماج في الحياة اليومية، والتعليم، وسوق العمل.

ارتفاع عدد متعلمي اللغة اليابانية

كشف استطلاع أجرته وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا أن عدد المتعلمين من دول أخرى للغة اليابانية داخل اليابان بلغ 294,198 شخصًا حتى نوفمبر 2024. وهذا يمثل زيادة تزيد عن 30,000 شخص عن العام السابق، وهو رقم قياسي جديد.

يشمل الاستطلاع للسنة المالية 2024 الطلاب في اليابان الذين يدرسون اللغة اليابانية في الجامعات أو في مدارس اللغة المعينة من قبل وزارة العدل، أو الذين يلتحقون بدورات اللغة اليابانية التي تنظمها الحكومات المحلية أو المنظمات الخاصة. وقد ارتفع إجمالي عدد هذه المؤسسات والمنشآت إلى 2,669.

في الاستطلاع السابق الذي أجري عام 2019، وقبل جائحة كورونا مباشرة، كان عدد المتعلمين داخل اليابان 277,857 شخصًا، وهو أيضًا رقم قياسي آنذاك. وبالمقارنة، كان هناك 60,000 متعلم فقط في عام 1990، أي أن العدد تضاعف خمس مرات خلال الـ 35 عامًا الماضية.

من بين متعلمي اللغة اليابانية داخل اليابان، يشكل الطلاب الدوليون (الطلاب المتبادلون) 192,525 شخصًا (65%). ويأتي في المرتبة التالية المحترفون في مجال الأعمال وعائلاتهم بنسبة 6.6%، ثم المتدربون والمتدربون الفنيون بنسبة 4.5%، ثم أزواج المواطنين اليابانيين بنسبة 2.3%، وأشخاص من أصل ياباني وعائلاتهم بنسبة 1.1%.

من حيث مدة الإقامة، فإن 37.2% من المتعلمين موجودون في اليابان منذ أقل من سنة واحدة، و26.3% منذ سنة إلى ثلاث سنوات. بمعنى آخر، أكثر من 60% من المتعلمين موجودون في اليابان لمدة ثلاث سنوات أو أقل.

من حيث الدول والمناطق، يأتي 85% من المتعلمين من آسيا. الصين في المرتبة الأولى بعدد 78,821 متعلمًا، تليها نيبال، فيتنام، ميانمار، وسريلانكا.

أكثر من نصف المعلمين متطوعون

يبلغ إجمالي عدد معلمي اللغة اليابانية 50,309 معلمًا، بزيادة سنوية تقارب 4,000 معلم. وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العدد 50,000. ومع ذلك، يعمل 6,847 معلمًا فقط (13.6%) بدوام كامل، بينما يقوم 26,721 معلمًا (53.1%) بتدريس اللغة اليابانية على أساس تطوعي.

على مستوى البلاد، تقدم 61.8% من الحكومات المحلية دروسًا في اللغة اليابانية. في محافظة هيوغو، تقدم جميع البلديات دروسًا، بينما في أوساكا وإيباراكي وكاناغاوا، تتجاوز النسبة 90%.

مصادر البيانات

مسح لمتعلمي اللغة اليابانية في اليابان في العام الدراسي 2024 (باللغة اليابانية) من قبل وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)