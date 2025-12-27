تعرف على أكثر أسماء الأطفال شعبية في اليابان في 2025

أظهر استطلاع سنوي حديث لأسماء الأطفال في اليابان ملامح تغيّر لافت في ذوق الآباء والأمهات، مع بروز عدد من الأسماء الجديدة في قوائم الأسماء الأكثر شيوعًا للفتيات والفتيان في عام 2025. وتعكس هذه التحولات ليس فقط اتجاهات جمالية عابرة، بل أيضًا تأثيرات أوسع للثقافة الشعبية، وتبدّل القيم الاجتماعية، ورغبة الجيل الجديد في التعبير عن التفرد والهوية من خلال اختيار الأسماء.

أظهر استطلاع سنوي أجرته شركة «ميجي ياسودا» للتأمين على الحياة حول أسماء الأطفال الأكثر شيوعًا في اليابان بروز أسماء جديدة، إلى جانب تغييرات في قائمة أفضل عشرة أسماء لكل من الفتيات والفتيان لعام 2025. ونظرًا لأن الأسماء اليابانية المكتوبة بالكانجي قد تُقرأ بطرق متعددة، فقد جرى اعتماد القراءات الأكثر شيوعًا في هذا الاستطلاع.

أمنيات للفتيات

تصدّرت الفتاة اسم 翠 (سوي، ميدوري) القائمة لأول مرة، بعد أن تقدم من المركز 18 في 2022 إلى 9 ثم 2 ثم 1. يعني الكانجي «الرفراف» (طائر)، ويدخل أيضاً في كلمة «اليشم» (翡翠؛ هيسوي)، وهو ما يُعتبر رمزاً للحظ السعيد، فالاسم يعبر عن أمنية بحياة جميلة وسعيدة. في المركز الثاني جاء 陽葵 (هيماري)، وهو يحمل دلالات مشرقة مرتبطة بالشمس وزهرة دوار الشمس (向日葵؛ هيماواري). أما المركز الثالث فكان لـ 紬 (تسوموغي)، وهو الكانجي المستخدم لنوع من القماش الحريري الذي يُنسج بعناية، فيرمز إلى بناء الروابط والمثابرة. ودخل اسم 茉白 (ماشيرو) الجديد في المركز الرابع، ويجمع بين كانجي الياسمين العطري وكانجي «الأبيض».

فتيان اجتماعيون

تصدّر أسماء الفتيان اسم 湊 (ميناتو، سو) لأول مرة أيضاً. يعني الكانجي «المرفأ» أو «المكان الذي يتجمع فيه الماء»، ويعبر عن أمنية بأن يكون الطفل اجتماعياً ومحبوباً. جاء في المركز الثاني 伊織 (إيوري)، وفي الثالث 結翔 (يويتو، يوتو)، وكلاهما يحتوي كانجي مرتبط ببناء الروابط: 織 (نسج) و結 (ربط). كما شكّلت الأسماء المكونة من كانجي واحد نصف العشرة الأوائل. وربما أثرت في ذلك أمثلة رياضيين بارزين مثل لاعب كرة القدم تاناكا آو (碧) ونجم الكرة الطائرة تاكاهاشي ران (藍).

كان الكانجي الأكثر استخداماً في أسماء الفتيات هو 愛 (آي؛ حب) للعام الرابع على التوالي. وفي أسماء الفتيان كان 翔 (تحليق) للعام الخامس على التوالي، ويظهر هذا الكانجي بشكل بارز في اسم النجم أوتاني شوهي.

كان اسم هاروتو الأكثر شيوعًا بين أسماء الأولاد حسب طريقة قراءته للعام السابع عشر على التوالي، بينما احتل اسم إيما المرتبة الأولى بين أسماء البنات.

أسماء الفتيات

تصنيف عام 2025 (2024) الكانجي (القراءات الرئيسية) 1 (2) 翠 (Sui, Midori) – سوي، ميدوري 2 (4) 陽葵 (Himari) – هيماري 3 (1) 紬 (Tsumugi) – تسوموغي 4 (19) 茉白 (Mashiro) – ماشيرو 5 (3) 凛 (Rin) – رين 6 (7) 陽菜 (Hina) – هينا 7 (7) 心陽 (Koharu) – كوهارو 8 (58) 彩葉 (Iroha, Ayaha) – إيروها، أياها 8 (19) 詩 (Uta) – أوتا 10 (11) 琴葉 (Kotoha) – كوتوها 10 (29) 結菜 (Yuna, Yuina) – يونا، يوينا

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من شركة ميجي ياسودا للتأمين على الحياة.

أسماء الفتيان

تصنيف عام 2025 (2024) الكانجي (القراءات الرئيسية) 1 (15) 湊 (Minato) – ميناتو 2 (36) 伊織 (Iori) – إيوري 2 (26) 結翔 (Yuito, Yūto) – يويتو، يوتو 4 (14) 琉生 (Rui, Ruki) – روي، روكي 5 (6) 蓮 (Ren) – رين 6 (22) 朔 (Saku) – ساكو 6 (6) 碧 (Ao) – آو 8 (5) 陽向 (Hinata) – هيناتا 8 (1) 陽翔 (Haruto, Hinato, Haruka) – هاروتو، هيناتو، هاروكا 8 (40) 藍 (Ran, Ai) – ران، آي

مصادر البيانات

بيانات عن أسماء الأطفال لعام 2025 (باللغة اليابانية) من شركة ميجي ياسودا للتأمين على الحياة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي © PhotoAC)