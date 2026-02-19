رغم التحديات السكانية… طوكيو ثالث أكبر تجمع حضري عالميًا

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن طوكيو تحتل المرتبة الثالثة عالميًا بين أكبر التجمعات الحضرية في العالم، بعد كلٍّ من جاكرتا ودكا، ما يعكس استمرار مكانتها كواحدة من أكثر المناطق الحضرية اكتظاظًا وتأثيرًا على الصعيد الدولي.

عمالقة آسيا

بحسب تقرير الأمم المتحدة «آفاق التحضر العالمي» (إصدار 2025)، يبلغ عدد سكان منطقة طوكيو الكبرى نحو 33.4 مليون نسمة، ما يضعها في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث عدد السكان. وتحلّ أوساكا في المرتبة الخامسة والعشرين بعدد سكان يبلغ 13 مليون نسمة، فيما تحتل ناغويا المرتبة التاسعة والأربعين بنحو 7.1 مليون نسمة.

أما أكبر تجمع حضري في العالم، فهو العاصمة الإندونيسية جاكرتا، التي يقدّر عدد سكانها بـ 41.9 مليون نسمة، تليها دكا في بنغلاديش بعدد سكان يبلغ 36.6 مليون نسمة.

بحسب تعريف الأمم المتحدة، يتكوّن «التكتل الحضري» من مدينة رئيسية وضواحيها الممتدة، ولا يستند إلى الحدود الإدارية الرسمية. وفي تقرير عام 2005، كانت طوكيو أكثر التكتلات الحضرية اكتظاظًا بالسكان في العالم، إذ بلغ عدد سكانها آنذاك 31.4 مليون نسمة. ووفقًا للتوقعات الخاصة بعام 2050، يُرجّح أن ينخفض عدد سكانها إلى 30.7 مليون نسمة، ما قد يؤدي إلى تراجع ترتيبها عالميًا إلى المركز السابع.

ومن بين أكبر عشرة تكتلات حضرية في تصنيف عام 2025، تقع جميعها في آسيا، باستثناء القاهرة التي جاءت في المرتبة السابعة. ويوجد حاليًا 33 مدينة عملاقة حول العالم يزيد عدد سكان كل منها على 10 ملايين نسمة، غير أن التقرير يتوقع ارتفاع هذا العدد إلى 37 مدينة بحلول عام 2050. ومن المنتظر أن تتجاوز مدن مثل أديس أبابا (إثيوبيا)، ودار السلام (تنزانيا)، وحاجي بور (الهند)، وكوالالمبور (ماليزيا) حاجز العشرة ملايين نسمة خلال العقود المقبلة.

مصادر البيانات

توقعات التحضر العالمي لعام 2025 الصادرة عن الأمم المتحدة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسية من © بيكستا)