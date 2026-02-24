لعشاق الأونسن… هذه أفضل وجهة في اليابان لعام 2026

حافظت ينابيع كوساتسو الساخنة في محافظة غونما على صدارتها، بعدما صُنّفت الينابيع المفضلة في اليابان للعام الثالث على التوالي في عام 2026، في تأكيدٍ لمكانتها الراسخة بفضل جودة مياهها الغنية وسمعتها التاريخية وتجربة الاستشفاء التي تقدمها للزوّار.

يوفوين: وجهة الأحلام

تصدّرت ينابيع كوساتسو أونسن قائمة أشهر الينابيع الساخنة في اليابان للعام الثالث على التوالي في عام 2026. وقد جعلها جوّ هذا المنتجع في محافظة غونما، إلى جانب فوائده العلاجية وجودة مياهه، وجهةً مفضلةً لدى الزوار.

استند التصنيف إلى استطلاع أجراه مركز جالان للأبحاث في سبتمبر/ أيلول 2025، وشمل 334 منتجعًا للينابيع الساخنة في جميع أنحاء اليابان، باستثناء طوكيو.

طُلب من المشاركين في الاستطلاع، والبالغ عددهم 12595 شخصًا، اختيار ما يصل إلى خمسة منتجعات ينابيع حارة يرغبون في زيارتها مجددًا من بين تلك التي زاروها سابقًا. تقدم منتجع بيبو ثلاثة مراكز ليحتل المركز الثاني، بينما صعد منتجع يوفوين من المركز الحادي عشر إلى الخامس - وكلاهما يقع في أويتا. في الوقت نفسه، حافظ منتجع هاكوني في كاناغاوا، الذي احتل المركز الثالث في التصنيف، على شعبيته لسهولة الوصول إليه، بما في ذلك عبر السكك الحديدية.

طُلب من المشاركين في الاستطلاع أيضًا ذكر ”منتجعات الينابيع الساخنة التي يحلمون بزيارتها“، وهي أماكن يتوقون لزيارتها يومًا ما ولكن لم تتح لهم الفرصة بعد (مع السماح بخمس إجابات كحد أقصى). في هذا السياق، ارتقى منتجع يوفوين أونسن من المركز السادس العام الماضي ليحتل الصدارة. وتراجع منتجع نيوتو أونسينكيو، الذي تصدر القائمة لفترة طويلة، إلى المركز الرابع خلف منتجع جينزان أونسن وكوساتسو أونسن اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

كما ذكر المشاركون في الاستطلاع ”كنوزهم الخفية“ من بين الينابيع الساخنة التي زاروها (مع إمكانية اختيار أكثر من إجابة واحدة، بحد أقصى خمسة مواقع)، وتمّ تجميع تصنيف لكل ينبوع من خلال قسمة عدد التوصيات لكل ينبوع على عدد المشاركين في الاستطلاع الذين زاروه. وللعام الرابع على التوالي، حاز ينبوع نيوتو أونسينكيو في محافظة أكيتا على لقب أفضل ينبوع خفي، حيث أشاد الكثيرون بشعوره بالعزلة، ومحيطه الطبيعي، وجودة مياهه.

مصادر البيانات

بيانات من استطلاع تصنيف الينابيع الساخنة لعام 2026 (باللغة اليابانية) من قبل مركز جالان للأبحاث.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: يتميز حمام ساينوكاوارا الخارجي في كوساتسو أونسن، غونما، بأجواء ساحرة في الليل. بإذن من جمعية كوساتسو أونسن السياحية)