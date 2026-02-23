اليابان تطبق نظام غرامات جديد على مخالفات راكبي الدراجات

في ظل الارتفاع الملحوظ في حوادث المرور التي تشمل راكبي الدراجات، من المقرر أن يدخل نظام جديد لفرض الغرامات على مخالفات المرور المرتكبة من قبلهم حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق والحد من السلوكيات الخطرة، مع تشديد الرقابة على الالتزام بقواعد السير.

تزايد حوادث اصطدام الدراجات بالمشاة

في اليابان، يُتاح للأفراد دفع غرامات مالية عند ارتكاب مخالفات مرورية بسيطة، وذلك لتجنّب الملاحقة الجنائية. ويُعرف هذا الإجراء باسم نظام «التذكرة الزرقاء»، نظرًا إلى أن إشعارات المخالفة تُطبع على ورق أزرق. واعتبارًا من شهر أبريل/نيسان، سيجري تطبيق هذا النظام على راكبي الدراجات الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر.

ووفقًا لوكالة الشرطة الوطنية، فإن أبرز المخالفات والغرامات المقررة بحق راكبي الدراجات بموجب نظام التذكرة الزرقاء موضحة أدناه. ويُعدّ ركوب الدراجة تحت تأثير الكحول جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

أهم مخالفات الدراجات الهوائية والغرامات (اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2026)

استخدام الهاتف الذكي أثناء ركوب الدراجة: 12000 ين ياباني

دخول معبر السكة الحديدية والحواجز مغلقة: 7000 ين ياباني

تجاوز الإشارة الحمراء: 6000 ين ياباني

ركوب الدراجة عكس الاتجاه/ركوبها على الأرصفة، إلخ: 6000 ين ياباني

ركوب الدراجة مع حمل مظلة: 5000 ين ياباني

ركوب الدراجة مع ارتداء سماعات الأذن أو سماعات الرأس: 5000 ين ياباني

ركوب الدراجة بدون ضوء: 5000 ين ياباني

ركوب الدراجة مع شخصين أو جنبًا إلى جنب، إلخ: 3000 ين ياباني

عند استخدام راكبي الدراجات الرصيف، يكتفي رجال الشرطة عادةً بتوجيههم وتحذيرهم بدلًا من تحرير مخالفة بحقهم. غير أن المخالفة قد تُسجَّل في الحالات التي تسير فيها الدراجة بسرعة مفرطة تُفزع المشاة أو تضطرهم إلى التوقف، أو عندما يواصل الراكب السير على الرصيف رغم تلقيه تحذيرًا من شرطي المرور.

ويتزامن فرض الغرامات مع تزايد الشكاوى ضد راكبي الدراجات الذين لا يلتزمون بقواعد السير، مثل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة، أو ارتداء سماعات الأذن، أو السير عكس الاتجاه، أو تجاهل إشارات المرور.

وقد ارتفع عدد حوادث المرور التي تشمل راكبي الدراجات وأسفرت عن وفيات أو إصابات لثلاثة أعوام متتالية منذ عام 2021، ليتجاوز 70 ألف حادثة في عام 2023. ورغم أن إجمالي عدد حوادث المرور يشهد انخفاضًا سنويًا، فإن نسبة الحوادث التي تتضمن دراجات في ازدياد، إذ بلغت 23.2% من إجمالي الحوادث في عام 2024. كما تشير البيانات إلى أنه في 75% من الحوادث المرتبطة بالدراجات، ارتكب راكب الدراجة نوعًا من مخالفات المرور.

شهدت الحوادث التي تشمل الدراجات الهوائية والمشاة ازدياداً ملحوظاً خلال العقد الماضي. ويُعزى هذا الاتجاه إلى عدة عوامل، منها استخدام المشاة والدراجات الهوائية للأرصفة، وارتفاع معدلات المخالفات التي يرتكبها راكبو الدراجات (مثل تجاوز الإشارة الحمراء أو عدم القيادة بأمان)، فضلاً عن ازدياد نسبة كبار السن (سواء كانوا من راكبي الدراجات أو المشاة).

