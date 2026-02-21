وسط تغير المناخ… اليابان تسجل عامًا قياسيًا جديدًا في درجات الحرارة

بلغ متوسط درجة الحرارة السنوية في اليابان عام 2025 أعلى من المتوسط لفترة الـ30 عامًا حتى عام 2020 بمقدار 1.23 درجة مئوية، مما يجعلها السنة الثالثة الأكثر حرارة على الإطلاق، بعد عامي 2024 و2023.

الحرارة القياسية للسنة الثالثة على التوالي

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن متوسط درجة الحرارة السنوية في اليابان لعام 2025 كان أعلى من المستوى الطبيعي بمقدار 1.23 درجة مئوية، ويُحسب المستوى الطبيعي وفقًا لمتوسط الـ30 عامًا حتى عام 2020. هذه هي السنة الثالثة الأعلى متوسطًا سنويًا منذ بدء التسجيلات في عام 1898. جميع السنوات السبع الأعلى متوسطًا سنويًا حدثت خلال الفترة السبعية من 2019 إلى 2025. وبشكل خاص، تبرز السنوات 2024 (+1.48°)، 2023 (+1.29°)، و2025 (+1.23°) كأكثر السنوات حرارة في السجل، وهو دليل ملموس على تقدم الاحترار العالمي.

يُحسب متوسط درجة الحرارة السنوية من قبل الوكالة بناءً على الملاحظات من 15 موقعًا تم اختيارها بعناية لتقليل تأثير التحضر أو الانحياز الإقليمي.

شهد صيف عام 2025 حرارة شديدة. من أصل 153 محطة أرصاد جوية على مستوى البلاد، سجلت 132 محطة – من هوكايدو إلى كيوشو – أعلى متوسط درجة حرارة صيفية على الإطلاق (بما في ذلك تسع حالات تعادل سابقة). كما سُجلت أعلى متوسطات درجات الحرارة الخريفية في أوكيناوا وجزر أمامي.

من المتوقع أيضًا أن يكون متوسط درجة الحرارة السنوية العالمي لعام 2025 الثالث الأعلى في السجل، بعد الرقمين القياسيين لعامي 2024 و2023 على التوالي.

مصادر البيانات

بيانات متوسط درجات الحرارة السنوية في اليابان (باللغة اليابانية) من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © PhotoAC)