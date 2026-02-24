شباب اليابان والبحث عن الحب

أظهر استطلاع رأي أُجري على شباب يابانيين تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عامًا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الذين يعبّرون عن رغبتهم في الزواج، في مؤشر لافت على تغيّر محتمل في مواقف الجيل الشاب تجاه تكوين الأسرة ومستقبل العلاقات.

ثلاثة من كل أربعة يرغبون بالزواج

أظهر استطلاع ياباني حول الحب والزواج أن نحو ثلاثة من كل أربعة شباب يقتربون من بلوغ سن الرشد يبدون اهتمامًا بتكوين علاقة جدية. وبيّن الاستطلاع أن 55.5% من المشاركين، الذين بلغوا العشرين من العمر في العام السابق ليوم بلوغ سن الرشد في 12 يناير/كانون الثاني 2026، أفادوا بأنهم «يبحثون بنشاط عن شريك من الجنس الآخر».

وأجرى الاستطلاع موقع أو - نت O-net المتخصص في خدمات التعارف بقصد الزواج، وذلك عبر الإنترنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وقد شمل 274 مشاركًا، بينهم 157 رجلًا و117 امرأة.

وأظهرت النتائج أن 61.1% من الشباب الذكور و47.9% من الشابات يبحثون بنشاط عن شريك من الجنس الآخر. كما ارتفع المعدل الإجمالي للباحثين عن شريك للعام الثاني على التوالي. ورجّح موقع أو- نت أن الشباب «قد أصبحوا أكثر مبادرة في البحث عن شريك»، في رد فعل محتمل على القيود التي حدّت من تواصلهم الاجتماعي خلال سنوات المراهقة بسبب جائحة كورونا.

عند سؤالهم عن علاقاتهم السابقة، أفاد 54.8% من الشباب و53.0% من الشابات بأنهم واعدوا شخصًا ما في الماضي، بنسبة إجمالية بلغت 54.0%. وبلغت نسبة من صرحوا بأنهم على علاقة حاليًا بشخص من الجنس الآخر 34.3%، بزيادة قدرها 6.5 نقطة مئوية عن العام السابق، مع ارتفاع سنوي ملحوظ لدى كل من الرجال (36.9%) والنساء (30.8%).

بشكل عام، أعرب 75.6% من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في الزواج قريباً أو في المستقبل، وهو ما يمثل زيادة عن العام السابق الذي شهد أدنى نسبة مسجلة في تاريخ الاستطلاع. مع ذلك، أبدى نحو 10% من الشباب والشابات آراءً سلبية تجاه الزواج.

من بين المشاركين الذين يرغبون في الزواج قريباً أو في وقت لاحق، قال 67.7% إنهم ”يرغبون“ في إنجاب أطفال بعد الزواج. وهذه أعلى نسبة مسجلة خلال العقد الماضي، حيث بلغت النسبة 74.2% بين الشباب و58.4% بين الشابات.

مصادر البيانات

استطلاع رأي حول مواقف الشباب البالغين الجدد تجاه الحب والزواج في عام 2026 (باللغة اليابانية) من O-net.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)