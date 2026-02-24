للسنة الرابعة على التوالي… هوندا إن-بوكس السيارة الأكثر مبيعًا في اليابان

واصلت هوندا إن-بوكس تصدّرها سوق السيارات في اليابان، إذ حافظت على مكانتها كأكثر سيارات الركاب مبيعًا خلال عام 2025، وبفارق واضح عن أقرب منافسيها، في تأكيد جديد على شعبيتها الواسعة وقدرتها على تلبية احتياجات المستهلكين اليابانيين.

صدارة ثابتة

ظلت سيارة هوندا إن-بوكس (Honda N-Box) سيارة الركاب الأكثر مبيعًا في اليابان عام 2025، محتلة المركز الأول للسنة الرابعة على التوالي، وفقًا لإعلان جمعية تجار السيارات اليابانية وجمعية السيارات الخفيفة والدراجات النارية اليابانية. رغم مظهرها المدمج، تتميز إن-بوكس بمقصورة داخلية واسعة، وساهمت في الحفاظ على شعبية فئة الميني كار. مرت عامان على تغيير الطراز الكامل في خريف 2023، إلا أنها حافظت على مبيعات قوية بلغت 201,354 وحدة، بانخفاض نسبته 2.4% مقارنة بالعام السابق. جاءت تويوتا ياريس (Toyota Yaris) في المركز الثاني بمبيعات 166,533 وحدة (ارتفاع 0.2%)، تلتها سوزوكي سباسيا (Suzuki Spacia) في المركز الثالث بـ165,589 وحدة (انخفاض 0.1%).

شهدت مبيعات دايهاستو انخفاضًا حادًا في عام 2024 نتيجة فضيحة اختبارات كبيرة، إلا أن سياراتها حققت انتعاشًا قويًا في عام 2025، حيث ارتفعت مبيعات تانتو بنسبة 32.9% لتحتل المركز الخامس، بينما قفزت موف إلى المركز السادس بزيادة قدرها 191.3%.

في المقابل، غابت نيسان عن قائمة العشرة الأوائل، حيث خرجت نوت من القائمة في ظل سعي الشركة جاهدةً لتصحيح مسار عملياتها.

الترتيب 2025 2024 1 هوندا إن-بوكس * هوندا إن-بوكس * 2 تويوتا ياريس تويوتا كورولا 3 سوزوكي سباسيا * تويوتا ياريس 4 تويوتا كورولا سوزوكي سباسيا * 5 دايهاتسو تانتو * تويوتا سينتا 6 دايهاتسو موف * نيسان نوت 7 تويوتا سينتا دايهاتسو تانتو * 8 تويوتا رايز سوزوكي هاسلر * 9 تويوتا رومي هوندا فريد 10 هوندا فريد تويوتا بريوس

تم إعداد البيانات بواسطة موقع Nippon.com استنادًا إلى بيانات من جمعية تجار السيارات اليابانية وجمعية المركبات الخفيفة والدراجات النارية اليابانية. تشير العلامات * إلى سيارات فئة ”كي“.

مصادر البيانات

بيانات مبيعات السيارات القياسية (باللغة اليابانية) من جمعية تجار السيارات اليابانية. بيانات مبيعات سيارات فئة ”كي“ (باللغة اليابانية) من جمعية السيارات الخفيفة والدراجات النارية اليابانية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: طراز هوندا إن بوكس الذي تم طرحه في ديسمبر/ كانون الأول 2025. © هوندا)