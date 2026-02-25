لماذا اختارت «نيويورك تايمز» ناغاساكي كوجهة موصى بها لعام 2026؟سياحة وسفر
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
لا تنسَ أبدًا القصف الذري
تم اختيار ناغاساكي ضمن قائمة «52 مكانًا يجب زيارته في عام 2026» التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز. وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة ألقت قنبلة ذرية على ناغاساكي، لكن «على عكس هيروشيما التي دُمرت بالكامل تقريبًا... فإن قلب مدينة ناغاساكي، الهدف الثاني لأمريكا، نجا عندما أخطأت القنبلة هدفها»، وأضافت أن «مع انتشار خطر انتشار الأسلحة النووية حول العالم، لدى المسافرين سبب قوي للزيارة».
لا يمكن زيارة ناغاساكي دون مواجهة مأساة القصف الذري. في متحف ناغاساكي للقنبلة الذرية، يُعاد إحياء مشهد المدينة السلمي وحياة سكانها قبل القصف، مقابل الدمار الذي حدث فور الانفجار. يمكن للزوار قراءة الشروحات بـ11 لغة، بما في ذلك اليابانية والإنكليزية والصينية.
يقدم الموقع الرسمي لبلدية ناغاساكي مسارات موصى بها لزيارة نقطة الصفر وبقايا القنبلة الذرية، والتي تروي قصة صامتة عما حدث.
الحلويات المحلية
كان حي ماروياما في ناغاساكي يُعتبر في الماضي واحدًا من أشهر ثلاث مناطق ترفيه في اليابان، إلى جانب يوشيوارا في إيدو (طوكيو) وشيمابارا في كيوتو. يقف على تل يطل على هذا الحي شجرة الكافور العظيمة في معبد دايتوكوجي، ويُقال إنها أكبر شجرة في محافظة ناغاساكي. عمرها يزيد عن 800 عام، ومحيط قاعدة جذورها يتجاوز 23 مترًا. تمتد أغصانها القوية بطاقة تخفي عمرها كأنها ستسحق المباني المجاورة.
من بين الهدايا التذكارية المتوفرة في ناغازاكي، يتبادر إلى الذهن أولاً كعك الكاستيلا، وهو رمز للثقافة التي وصلت عبر التجارة بين اليابان وأوروبا. وخاصةً، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز متجر فوكوسايا للحلويات، الذي يقع على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من شجرة الكافور العظيمة في دايتوكوجي. تأسس في عام 1624، ويتمتع بتاريخ يزيد عن 400 عام. تنتج الكاستيلا الرطبة والمخبوزة بكثافة نكهة رقيقة تجمع بين الطعم الغربي والياباني.
عندما ترغب في الراحة من المشي في المدينة، جرب مشروب الميركوسيكي الشهير في ناغازاكي، وهو في الواقع أقرب إلى الحلوى المثلجة منه إلى الميلك شيك. قدمت نيويورك تايمز الميركوسيكي المقدم في مقهى كوفي فوجيو التقليدي الياباني، لكن يُقال إن التخصص نشأ في أول مقهى في كيوشو تسوروتشان، عندما أُضيف الثلج المجروش إلى الميلك شيك لصنع حلوى منعشة للتخفيف من الحر الشديد في الصيف. تبعته العديد من المحلات، وقدمت نسخها الخاصة من الميركوسيكي، وأصبح معروفًا على مستوى البلاد باسم «الميلك شيك القابل للأكل». بينما يُصنع أساسًا من الحليب المكثف والبيض والحليب، تختلف كل محل النسب والحجم في الثلج المجروش، لذلك من الممتع التجول وتجربة (شرب/أكل؟) جميع الأنواع المختلفة.
تضم محافظة ناغساكي موقعين للتراث العالمي: مواقع الثورة الصناعية اليابانية في عصر ميجي، والمواقع المسيحية المخفية في منطقة ناغازاكي. لكل منهما مواقع مثيرة للاهتمام، وهناك مكان في ناغازاكي يمكن فيه رؤية الموقعين من التراث العالمي على مقربة شديدة.
حديقة غلوفر (الإقامة السابقة لغلوفر) هي أصل ينتمي إلى مواقع الثورة الصناعية اليابانية في عصر ميجي، وعلى بعد 150 مترًا فقط تقف كنيسة أورا، المُدرجة ضمن المواقع المسيحية المخفية في منطقة ناغازاكي. لمَ لا تزور الاثنين لتشعر بتاريخ ناغاساكي؟
طريقة مريحة للتنقل في المدينة هي الترام. مهما طال المسافة، تكلف كل رحلة 150 ين فقط. تذكرة اليوم الواحد تكلف 600 ين، وتتيح ركوبًا غير محدود، لذا يمكنك النزول في الطريق والاستمتاع بالاستكشاف.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز قائمتها للأماكن التي يجب زيارتها حول العالم كل عام منذ عام 2005. تم اختيار موريوكا وفوكوكا في عام 2023، وياماغوتشي في عام 2024. وفي قائمة عام 2025، ظهرت توياما وأوساكا.
مصادر البيانات
- تعليق عمدة المدينة على اختيار 52 مكانًا للزيارة في 2026 (باللغة اليابانية) من حكومة مدينة ناغاساكي.
- خريطة بقايا القنبلة الذرية في متحف ناغاساكي للقنبلة الذرية (باللغة اليابانية) من حكومة مدينة ناغازاكي.
- معلومات عن الميركوسيكي القابل للأكل (باللغة اليابانية) من موقع Travel Nagasaki السياحي الرسمي الذي تديره حكومة مدينة ناغاساكي.
- معلومات عن ميركوسيكي ناغاساكي من وزارة الزراعة والغابات والصيد.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي تمثال السلام في حديقة ناغاساكي للسلام. © جيجي برس)