مليارات تتدفق إلى اليابان… إنفاق السياح الأجانب يقفز بقوة في 2025

تجاوز عدد الزوار الدوليين لليابان حاجز الأربعين مليون زائر في عام 2025، مسجّلًا مستوى قياسيًا جديدًا. ورغم أن متوسط إنفاق الفرد لم يشهد تغيرًا يُذكر، فإن الزيادة الكبيرة في أعداد القادمين أسهمت في رفع إجمالي إنفاقهم بأكثر من تريليون ين مقارنة بعام 2024، ما عزّز مساهمة السياحة في دعم الاقتصاد الياباني.

الإنفاق يقترب من 10 تريليونات ين

أظهرت أرقام أولية صادرة عن وكالة السياحة اليابانية أن إجمالي إنفاق الزوار الدوليين في اليابان خلال عام 2025 ارتفع بنسبة 16.4% مقارنة بالعام السابق، مسجّلًا مستوى قياسيًا بلغ 9.5 تريليون ين. ويعزى هذا الارتفاع — الذي تجاوز 1.3 تريليون ين مقارنة بعام 2024 — إلى العدد القياسي للزوار، إضافة إلى زيادة أسعار الإقامة. وفي المقابل، ارتفع متوسط الإنفاق الفردي بنسبة طفيفة بلغت 0.9% ليصل إلى 229 ألف ين.

وبحسب فئات الإنفاق، استحوذت الإقامة على الحصة الأكبر بقيمة 3.5 تريليون ين (بزيادة 26.7%)، تلتها نفقات التسوق بقيمة 2.5 تريليون ين (بزيادة 6.4%)، ثم المأكولات والمشروبات بقيمة 2.1 تريليون ين (بزيادة 18.8%).

تصدرت الصين قائمة الدول والمناطق الأكثر إنفاقًا، حيث بلغت حصتها 21.2% من إجمالي الإنفاق (2.0 تريليون ين ياباني)، تلتها تايوان بنسبة 12.8% (1.2 تريليون ين ياباني)، ثم الولايات المتحدة بنسبة 11.9% (1.1 تريليون ين ياباني)، وكوريا الجنوبية بنسبة 10.4% (1.0 تريليون ين ياباني)، وهونغ كونغ بنسبة 5.9% (0.6 تريليون ين ياباني). وساهمت الدول والمناطق الخمس الأولى بأكثر من 60% من إجمالي الإنفاق.

وتصدرت ألمانيا قائمة الدول والمناطق الأعلى إنفاقًا من حيث متوسط ​​الإنفاق الفردي، حيث بلغ 394,000 ين ياباني (بزيادة قدرها 18.2%)، تلتها بريطانيا وأستراليا اللتان بلغ متوسط ​​إنفاقهما 390,000 ين ياباني لكل منهما. في المقابل، انخفض متوسط ​​الإنفاق بنسبة 11% ليصل إلى 246,000 ين ياباني بين الزوار الصينيين، وبنسبة 9.2% ليصل إلى 226,000 ين ياباني بين زوار هونغ كونغ.

مصادر البيانات

بيانات عن إنفاق الزوار الدوليين (باللغة اليابانية) من وكالة السياحة اليابانية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)