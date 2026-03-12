مليارات تتدفق إلى اليابان… إنفاق السياح الأجانب يقفز بقوة في 2025

مليارات تتدفق إلى اليابان… إنفاق السياح الأجانب يقفز بقوة في 2025سياحة وسفر
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
الإنفاق يقترب من 10 تريليونات ين
أظهرت أرقام أولية صادرة عن وكالة السياحة اليابانية أن إجمالي إنفاق الزوار الدوليين في اليابان خلال عام 2025 ارتفع بنسبة 16.4% مقارنة بالعام السابق، مسجّلًا مستوى قياسيًا بلغ 9.5 تريليون ين. ويعزى هذا الارتفاع — الذي تجاوز 1.3 تريليون ين مقارنة بعام 2024 — إلى العدد القياسي للزوار، إضافة إلى زيادة أسعار الإقامة. وفي المقابل، ارتفع متوسط الإنفاق الفردي بنسبة طفيفة بلغت 0.9% ليصل إلى 229 ألف ين.
وبحسب فئات الإنفاق، استحوذت الإقامة على الحصة الأكبر بقيمة 3.5 تريليون ين (بزيادة 26.7%)، تلتها نفقات التسوق بقيمة 2.5 تريليون ين (بزيادة 6.4%)، ثم المأكولات والمشروبات بقيمة 2.1 تريليون ين (بزيادة 18.8%).
تصدرت الصين قائمة الدول والمناطق الأكثر إنفاقًا، حيث بلغت حصتها 21.2% من إجمالي الإنفاق (2.0 تريليون ين ياباني)، تلتها تايوان بنسبة 12.8% (1.2 تريليون ين ياباني)، ثم الولايات المتحدة بنسبة 11.9% (1.1 تريليون ين ياباني)، وكوريا الجنوبية بنسبة 10.4% (1.0 تريليون ين ياباني)، وهونغ كونغ بنسبة 5.9% (0.6 تريليون ين ياباني). وساهمت الدول والمناطق الخمس الأولى بأكثر من 60% من إجمالي الإنفاق.
وتصدرت ألمانيا قائمة الدول والمناطق الأعلى إنفاقًا من حيث متوسط الإنفاق الفردي، حيث بلغ 394,000 ين ياباني (بزيادة قدرها 18.2%)، تلتها بريطانيا وأستراليا اللتان بلغ متوسط إنفاقهما 390,000 ين ياباني لكل منهما. في المقابل، انخفض متوسط الإنفاق بنسبة 11% ليصل إلى 246,000 ين ياباني بين الزوار الصينيين، وبنسبة 9.2% ليصل إلى 226,000 ين ياباني بين زوار هونغ كونغ.
مصادر البيانات
- بيانات عن إنفاق الزوار الدوليين (باللغة اليابانية) من وكالة السياحة اليابانية.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)