انخفاض حالات الانتحار في اليابان: خطوة نحو تحسين الصحة النفسية

انخفض إجمالي عدد حالات الانتحار في اليابان إلى أقل من 20 ألف حالة في عام 2025، مسجّلًا أدنى مستوى له منذ بدء توثيق الإحصاءات عام 1978. ويُعدّ هذا التراجع مؤشرًا إيجابيًا على صعيد الجهود الرامية إلى دعم الصحة النفسية والوقاية من الانتحار. ومع ذلك، ظلّ عدد الأطفال في سنّ المدرسة الذين أقدموا على الانتحار مرتفعًا، إذ ارتفع بثلاث حالات ليصل إلى 532 حالة

انخفاض قياسي في معدل الانتحار

تُظهر البيانات التي جمعتها وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، استنادًا إلى إحصاءات وكالة الشرطة الوطنية، أن عدد حالات الانتحار في اليابان بلغ 19097 حالة في عام 2025. ويمثل هذا انخفاضًا قدره 1,223 حالة عن العام السابق، مسجلًا بذلك الانخفاض السنوي الثالث على التوالي. وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض ​​فيها العدد الإجمالي عن 20 ألف حالة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1978. وبحسب الجنس، فقد انتحر 13117 رجلًا و5980 امرأة. وانخفض معدل الانتحار، الذي يُعرَّف بعدد حالات الانتحار لكل 100,000 نسمة، بمقدار 1.0 ليصل إلى 15.4.

وكانت المشاكل الصحية السبب الأكثر شيوعًا للانتحار، حيث ساهمت في 11,293 حالة وفاة. تلتها المشاكل الاقتصادية أو المتعلقة بالمعيشة (5359 حالة انتحار)، ثم المشاكل الأسرية (4198 حالة انتحار).

بحسب الفئة العمرية، سُجّلت أعلى نسبة انتحار بين الأشخاص في الخمسينيات من العمر بواقع 3732 حالة، تليها فئة الأربعينيات بواقع 2951 حالة. ولوحظ انخفاض في جميع الفئات العمرية باستثناء فئة من هم دون العشرين، مع انخفاض ملحوظ بين كبار السن من الرجال.

انخفضت حالات الانتحار بين طلاب المدارس والجامعات بمقدار 3 حالات لتصل إلى 1074 حالة. ومن بين هؤلاء، ارتفع عدد طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية الذين أقدموا على الانتحار بمقدار 3 حالات ليصل إلى 532 حالة، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل الإحصاءات عام 1980. وتجاوز عدد الفتيات المنتحرات، والبالغ 277 حالة، عدد الفتيان المنتحرين، والبالغ 255 حالة، وذلك للعام الثاني على التوالي.

بقي إجمالي عدد حالات الانتحار بين طلاب المدارس بين 300 و400 حالة من عام 2011 حتى بداية جائحة كورونا عام 2020، حين ارتفع بشكل حاد إلى 499 حالة. إلا أنه حتى بعد انتهاء الجائحة، ظل العدد في حدود 500 حالة.

انخفض عدد حالات الانتحار في 40 محافظة من أصل 47 محافظة يابانية. وسجلت محافظة ياماناشي أعلى معدل انتحار بواقع 21.4 حالة، تلتها نيغاتا بـ 20.2 حالة، ثم أوموري بـ 19.6 حالة. أما أدنى المعدلات فسُجلت في توتوري بـ 10.7 حالة، وإيشيكاوا بـ 12.5 حالة، وكيوتو بـ 12.7 حالة.

وتقول وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية إن العديد من الأشخاص يدفعهم إلى الانتحار مشاكل اجتماعية قابلة للحل. واستجابةً لذلك، تُشجع الحكومة على اتخاذ تدابير شاملة للوقاية من الانتحار تشمل الصحة والرعاية الطبية والرعاية الاجتماعية والتعليم والعمل وغيرها من المجالات. وقد أنشأت موقعًا إلكترونيًا مخصصًا مزودًا بخطوط ساخنة وخدمات على منصات التواصل الاجتماعي، مثل تطبيق لاين. ويُقدم الموقع معلومات سهلة الفهم حول التدابير الحكومية للوقاية من الانتحار.

كما يتضمن موقع وكالة الأطفال والأسر قسمًا يُسهل على الأطفال العثور على خط مساعدة.

مصادر البيانات

بيانات عن حالات الانتحار في اليابان (باللغة اليابانية) من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

