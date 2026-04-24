انتشار واسع لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بين المراهقين في اليابان

أظهر استطلاع أُجري على طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في اليابان أن عددًا كبيرًا منهم يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، سواء للمساعدة في الدراسة أو خلال أوقات الفراغ للترفيه أو حتى كشريك للمحادثة، ما يعكس تنامي حضور هذه التقنيات في الحياة اليومية للشباب.

الاستخدام في الدراسة وأوقات الفراغ

أظهر استطلاع لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية في اليابان أن نحو 80% منهم يستخدمون أدوات مثل تشات جي بي تي أو جيميناي إما «بشكل متكرر» أو «أحيانًا». وأظهر التفصيل أن 46.8% من الفتيات المشمولات في الاستطلاع يستخدمن هذه الأدوات «بشكل متكرر»، وهي نسبة أعلى بأكثر من 10 نقاط مئوية من نسبة الفتيان البالغة 36.0%.

أُجري الاستطلاع على 1200 طالب عبر اليابان في يناير 2026 من قِبل شركة كانكو غاكوسيفوكو، المتخصصة في تصنيع الزي المدرسي.

قال أكثر من 70% من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية إن السبب الرئيسي لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي هو التحقق من المعلومات المتعلقة بالواجبات المدرسية. كان طلاب المدارس الإعدادية أكثر ميلًا من طلاب الثانوية لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لأغراض غير أكاديمية، مثل استخدامه كهواية أو للعب، أو للاستشارة والمحادثة.

كان الفرق الأكثر وضوحًا بين الفتيان والفتيات في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للاستشارة أو المحادثات. قالت نحو نصف الفتيات المشمولات في الاستطلاع (49.9%) إنهن يستخدمن الذكاء الاصطناعي للحصول على نصيحة أو إجراء محادثة، وهي نسبة تزيد عن ضعف النسبة بين الفتيان (23.0%). يبدو أن الذكاء الاصطناعي يساعد بعض الطلاب على تنظيم أفكارهم ومشاركة همومهم.

خمس الطلاب يعتمدون «كليًا» على الذكاء الاصطناعي

لم تظهر فروق كبيرة بين طلاب المدارس الإعدادية والثانوية، أو بين الفتيان والفتيات، في طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للدراسة. السبب الأكثر شيوعًا لاستخدامه، ذكره أكثر من 60% من الطلاب المشمولين، هو الحصول على أفكار أو طرق لتنظيم الأفكار. شملت الاستخدامات الشائعة الأخرى تحرير وتصحيح النصوص المكتوبة أو البحث عن معلومات. بالإضافة إلى ذلك، اعتمد حوالي 20% من المستجيبين كليًا على الذكاء الاصطناعي إما لتقديم الإجابات أو إجراء الحسابات.

قال أقل من 10% من الطلاب المشمولين في الاستطلاع إنهم لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي للواجبات المدرسية أو لا يستطيعون ذلك لأنه محظور في مدرستهم. الآراء منقسمة في المدارس حول درجة السماح للطلاب باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

مصادر البيانات

بيانات حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بين طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية (باللغة اليابانية) من قبل كانكو غاكوسيفوكو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)