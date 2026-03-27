حين تتفتح اليابان… دليل أفضل مواقع الزهور في الربيع

تصنيف لأفضل الأماكن المزهرة في اليابان للاستمتاع بأجواء الربيع، حيث تتفتح أزهار الكرز وغيرها من النباتات الموسمية، لتخلق مشاهد طبيعية آسرة تجذب الزوّار من داخل البلاد وخارجها. ويستعرض هذا الموضوع أبرز الوجهات التي تتيح تجربة مثالية لموسم الإزهار، بما يجمع بين الجمال الطبيعي والفعاليات الثقافية المرتبطة بهذا الوقت من العام.

أجرى موقع ”جالان نيوز“ السياحي (الذي تديره شركة ”ريكروت“) استطلاعًا لتصنيف مواقع الزهور التي تُضفي إحساسًا بالربيع، ما أسفر عن قائمة متنوعة من الأماكن.

1: مهرجان أزهار الكرز وزهرة نانوهانا في مينامي (ميناميزو، شيزوؤكا)

تمتد حوالي 800 زهرة من نوع ”كاوازو-زاكورا“ (زهرة الكرز) على ضفاف نهر أونو في ميناميزو لمسافة كيلومترين، وهي زهور تُزهر مبكرًا؛ إذ تتفتح قبل شهر تقريبًا من تفتح أزهار ”سومي-يوشينو“ (زهرة اللفت) الأكثر شيوعًا في اليابان. ويُشكّل هذا المشهد، إلى جانب أزهار ”نانوهانا“ الصفراء (زهرة اللفت) في الحقول المجاورة، منظرًا خلابًا يُساعد الزوار على استعادة نشاطهم. كما تُعدّ الإضاءات الليلية من المعالم التي لا تُفوّت. ويُقام المهرجان في عام 2026 في الفترة من 1 فبراير إلى 10 مارس/ آذار.



2: أزهار الكرز في جوياما (إيزونوكوني، شيزوؤكا)

يمكن الاستمتاع بمشاهدة هذه الأزهار المبكرة من منتصف فبراير إلى أوائل مارس/ آذار على طول نهر كانو. وعلى الرغم من أن ارتفاع جبل جوياما لا يتجاوز 342 مترًا، إلا أنه يتمتع بإطلالة مهيبة على أحد جانبي النهر.

3: حديقة إينابي الزراعية (إينابي، ميئ)

تضم هذه الحديقة الشاسعة، التي تبلغ مساحتها 38 هكتارًا، 4000 شجرة برقوق من 100 صنف، تتناغم مع خلفية جبال سوزوكا الخلابة. ويُقام مهرجان أزهار البرقوق لعام 2026 في الفترة من 21 فبراير/ شباط إلى 20 مارس/ آذار.



4: حديقة نانوهانا (إياما، ناغانو)

تتحول الحديقة إلى بحرٍ من اللون الأصفر مع تفتح ثمانية ملايين زهرة نانوهانا. هذه ليست الأنواع الشائعة المستخدمة في صناعة الزيت؛ بل تُسمى نوزاوانا وتُستخدم في المخللات المحلية المميزة - الجميلة واللذيذة. يبلغ موسم الإزهار ذروته من أواخر أبريل حتى أوائل مايو، وتكون الأزهار في أبهى صورها خلال سلسلة الأعياد الوطنية المعروفة باسم ”الأسبوع الذهبي“.



5: حديقة أشيكاغا للزهور (أشيكاغا، توتشيغي)

تزخر حديقة أشيكاغا للزهور بالزهور على مدار العام. فعندما تتفتح أزهار التوليب الملونة البالغ عددها ٣٠ ألف زهرة، يبدو وكأن الربيع قد حلّ بكامل بهائه. أما الأزهار البيضاء الصغيرة على أغصان اليوكياناغي (زهرة المروج) الرقيقة، فتُضفي على المكان جمالاً يُذكّر بجمال الشتاء الذي لا يزال حاضراً.



6: كاميوبيتسو توليب بارك (يوبيتسو، هوكايدو)

تتفتح 700 ألف زهرة توليب من 200 صنف على مساحة 12.5 هكتار. وتضفي طواحين الهواء المنتشرة بين زهور التوليب طابعًا هولنديًا. ويبدأ موسم الذروة في منتصف شهر مايو/ أيار.



7: متنزه هيروتا بيرين فورياي (ميناميواجي، هيوغو)

بستان برقوق مُرمّم في موقعٍ لطالما اشتهر بأزهاره. يضم الموقع، الذي تبلغ مساحته 15,000 متر مربع، 450 شجرة برقوق، منها أشجار مثمرة ومزهرة، بالإضافة إلى أنواع متدلية. وتكون الأزهار في أوج جمالها من منتصف فبراير إلى منتصف مارس.



8: بستان تسوكيغاسي للبرقوق (نارا، نارا)

يحتوي هذا الموقع ذو المناظر الخلابة على حوالي 10000 شجرة برقوق حمراء وبيضاء، مع أنواع مختلفة تزهر في أوقات مختلفة.

9: منتزه سانتي تاهارا (تاهارا، آيتشي)

بعد الاستمتاع بجمال الربيع من خلال مشاهدة أزهار التوليب الملونة، يمكن للزوار الاستمتاع بتناول الطعام المصنوع من المكونات المحلية في المقهى أو شراء المنتجات الزراعية في سوق المزارعين.



10: طريق ناناباتيك 2026 (كاموغاوا، تشيبا)

بالقرب من مبنى بلدية كاموغاوا، يكتسي حقلٌ مساحته 33 ألف متر مربع بأزهار نانوهانا الصفراء الزاهية من أوائل يناير حتى أوائل مارس، كبساط أصفر يمتد على المكان. ويمكن للزوار أيضاً دفع 200 ين ياباني مقابل قطف 10 أزهار وإضفاء لمسة ربيعية على منازلهم.



تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 25 ديسمبر/ كانون الأول 2025 إلى 5 يناير/ كانون الثاني 2026، واستهدف 1054 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 20 و 59 عامًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية.)