اليابان في ذيل الترتيب عالميًا في الرضا عن الحياة العاطفية

أظهر استطلاع دولي حول الحب والرومانسية والعلاقات أن المشاركين في اليابان كانوا الأقل رضا مقارنة بنظرائهم في الدول الأخرى، في مؤشر يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه العلاقات العاطفية وأنماط الحياة الاجتماعية في المجتمع الياباني المعاصر.

أجرت شركة الاستطلاعات الدولية إيبسوس (Ipsos) مقرها باريس استطلاعًا حول المواقف تجاه العلاقات الرومانسية، وشمل 23268 شخصًا من 29 دولة. احتلت اليابان المرتبة الأخيرة في فئة «الشعور بالحب»، حيث قال 51% فقط من المستجيبين اليابانيين إنهم يشعرون برضا كبير أو متوسط في هذا الجانب. وهذه النسبة أقل بكثير من المتوسط العام للـ29 دولة الذي بلغ 77%.

بلغت نسبة الأشخاص في اليابان الذين أعربوا عن رضاهم التام أو الجزئي عن حياتهم العاطفية أو الجنسية 33%، بانخفاض قدره 6 نقاط مئوية مقارنةً بالاستطلاع السابق. وهذا يمثل ما يزيد قليلاً عن نصف المتوسط ​​العام البالغ 60%. وأفاد 6% فقط من اليابانيين بأنهم ”راضون تماماً“، لتكون اليابان الدولة الوحيدة التي تقل فيها هذه النسبة عن 10%. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، احتلت اليابان المرتبة الأخيرة من حيث الرضا العاطفي.

تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت بواسطة شركة إيبسوس في الفترة ما بين 24 ديسمبر 2025 و 9 يناير 2026، واستهدف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 74 عامًا. (اختلفت الفئات العمرية المستهدفة قليلاً حسب البلد).

استطلاع الرضا عن الحياة العاطفية أجرته شركة إيبسوس.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © PhotoAC)