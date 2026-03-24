أزمة ديموغرافية متواصلة… انخفاض المواليد في اليابان للعام العاشر

في عام 2025، شهدت اليابان انخفاضًا كبيرًا في عدد المواليد مقارنة بعدد الوفيات، حيث أصبح عدد المواليد أقل من نصف عدد الوفيات. ويعكس هذا الاتجاه استمرار تراجع عدد السكان في البلاد، في ظل معدلات خصوبة منخفضة وشيخوخة سكانية متزايدة.

عقد من التراجع

تُظهر الإحصاءات الديموغرافية الأولية الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرفاهية أن عدد المواليد في اليابان بلغ 705,809 مولودًا في عام 2025، بانخفاض قدره 15179 مولودًا مقارنةً بالعام السابق. ويمثل هذا العام العاشر على التوالي من التراجع. وفي عام 2022، انخفض العدد الإجمالي إلى ما دون 800 ألف مولود لأول مرة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1899، وهو الآن في طريقه للانخفاض إلى ما دون 700 ألف مولود. ويُعتقد أن انخفاض عدد النساء في سن الإنجاب وتراجع معدلات الزواج خلال جائحة كوفيد-19 من العوامل الرئيسية وراء ذلك.

تشمل الإحصاءات الأولية أرقامًا للأجانب المقيمين في اليابان والمواطنين اليابانيين المقيمين في الخارج، بينما ستكون الإحصاءات النهائية (التي ستُعلن في يونيو/ حزيران) أقل، لأنها تستند فقط إلى عدد المواطنين اليابانيين المقيمين في اليابان.

التركيبة السكانية في اليابان

2025 2024 المواليد 705,809 720,988 الوفيات 1,605,654 1,618,684 التغير الطبيعي للسكان –899,845 –897,696 الزيجات 505,656 499,999 الطلاق 182,969 189,952

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استناداً إلى الإحصاءات الديموغرافية الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية. وتُعدّ إحصاءات عامي 2024 و2025 تقديرات أولية.

في عام 2025، انخفض عدد الوفيات لأول مرة منذ خمس سنوات، بمقدار 13,030 حالة وفاة ليصل إلى 1,605,654 حالة. وارتفع معدل التناقص الطبيعي للسكان، وهو الفرق بين عدد المواليد والوفيات، ارتفاعًا طفيفًا ليسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 899,845 حالة وفاة.

خلال طفرة المواليد الأولى (1947-1949)، بلغ عدد المواليد السنوي في اليابان 2.5 مليون مولود، وتجاوز مليوني مولود سنويًا خلال طفرة المواليد الثانية (1971-1974). ومنذ ذلك الحين، انخفض عدد المواليد بشكل مطرد، دون حدوث طفرة ملحوظة في المواليد عندما بلغ جيل طفرة المواليد الثانية سن الإنجاب. وانخفض عدد المواليد إلى ما دون عدد الوفيات لأول مرة في عام 2007، واستمر معدل التناقص الطبيعي للسكان في الارتفاع بعد ذلك.

وبينما ارتفع عدد الزيجات بمقدار 5,657 حالة ليصل إلى 505,656 حالة في عام 2025، إلا أنه لا يزال منخفضًا تاريخيًا. بالنظر إلى موقف اليابان الرافض للحمل قبل الزواج أو خارج إطار الزواج، فمن غير المرجح أن ينتعش عدد المواليد طالما لم يظهر عدد الزيجات زيادة كبيرة.

مصادر البيانات

الإحصاءات الديموغرافية (باللغة اليابانية) من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي © PhotoAC)