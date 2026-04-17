لماذا يقصد السياح صالونات التجميل اليابانية؟

أظهر استطلاع للرأي شمل سياحًا من دول غربية أن الكثيرين منهم يترددون على صالونات التجميل في اليابان، مدفوعين بمستوى النظافة الفائق وجودة خدمة العملاء، وهي عوامل تعكس المعايير العالية التي تشتهر بها الخدمات في البلاد.

جاذبية صالونات التجميل

كشف استطلاع أجرته أكاديمية ”هوت بيبر بيوتي“ (Hot Pepper Beauty Academy)، التابعة لمعهد أبحاث التجميل بشركة ”ريكروت“ (Recruit)، أن 42.6% من بين 1535 سائحاً من أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، ممن زاروا اليابان في الفترة ما بين أغسطس/ آب ونوفمبر/ تشرين الثاني 2025، قد استخدموا صالون تجميل خلال فترة إقامتهم. كما بلغت نسبة الذين أفادوا برغبتهم في الذهاب مستقبلاً 30.2%.

وبالنظر إلى نوع صالونات التجميل التي زارها المشاركون، كانت مراكز ”التدليك والاسترخاء“ هي الأكثر شيوعاً بنسبة 26.7%، تليها ”صالونات التجميل (إستيتيك) ومنتجعات الفنادق الصحية (سبا)“ بنسبة 18.7%، ثم ”صالونات تصفيف الشعر“ بنسبة 17.3%.

بينما استخدم 31.6% من الأشخاص الذين ”زاروا اليابان لأول مرة“ صالون تجميل، ارتفعت هذه النسبة إلى 47.4% لمن ”زاروا اليابان مرتين أو أكثر“، ووصلت إلى 54.5%، أي أكثر من نصف من ”زاروا اليابان خمس مرات أو أكثر“. يشير هذا بوضوح إلى أنه كلما زاد عدد مرات زيارة اليابان، زادت احتمالية إدراج زيارة صالون تجميل ضمن برنامج الرحلة.

وكان العامل الأكثر جاذبية لاستخدام صالونات التجميل اليابانية، بنسبة 61.9%، هو ”النظافة والتعقيم“، كما أشار أكثر من نصف المشاركين إلى ”خدمة العملاء“ (54.4%) و”المهارات الفنية العالية“ (52.9%).

أظهر الاستطلاع أن 66.5% من مستخدمي صالونات التجميل أنفقوا 10000 ين أو أكثر على المشتريات المتعلقة بالجمال (بما في ذلك شراء مستحضرات التجميل)، وكان متوسط ​​المبلغ 20630 ين.

مصادر البيانات

دراسة استقصائية حول استخدام السياح الغربيين لصالونات التجميل اليابانية (باللغة اليابانية) أجرتها شركة ريكروت.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © PhotoAC)