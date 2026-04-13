في اليابان: متعة الساكورا لا تنتهي… أزهار متدلية ومزدوجة حتى أواخر الربيع

أظهر استطلاع رأي في اليابان قائمة بأفضل المواقع للاستمتاع بأنواع مختلفة من أزهار الساكورا التي تتفتح في أوقات متأخرة، خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار، بعد انتهاء الموسم الرئيسي. وتوفّر هذه الوجهات فرصة لتمديد تجربة مشاهدة الأزهار، والاستمتاع بتنوّع أصناف الساكورا التي تزهر على مراحل، في أجواء أكثر هدوءًا بعيدًا عن ذروة الازدحام.

أزهار أبريل/نيسان ومايو/أيار

تُعد أزهار الساكورا من نوع «سومي-يوشينو» الأشهر في اليابان، حيث تبدأ بالتفتح في معظم أنحاء البلاد في أواخر مارس/آذار. لكن حتى بعد انتهاء هذا الموسم، لا تزال هناك أنواع أخرى من أشجار الساكورا، مثل الأشجار المتدلية ومزدوجة الأزهار، يمكن الاستمتاع بها من منتصف أبريل/نيسان وحتى مايو/أيار. وقد أظهر استطلاع أجرته «جالان نيوز» أبرز المواقع، كما هو موضح أدناه.

1:طريق أشجار الساكورا المتدلية على خط نيتشو (كيتاكاتا، محافظة فوكوشيما)

يمتد طريق بطول 3 كيلومترات من أشجار الساكورا المتدلية، بدءًا من محطة كيتاكاتا، على طول خط نيتشو التابع سابقًا لسكك الحديد الوطنية اليابانية، والذي توقف عن العمل في عام 1984. وتتدلى أزهار الساكورا بشكل يشبه شلالًا من البتلات المتساقطة.



2: متحف ميهو (كوكا، محافظة شيغا)

صُمم هذا المتحف على يد المعماري آي. إم. باي، المعروف بتصميمه لهرم الزجاج في متحف اللوفر بباريس، وقد استُلهم تصميمه من فكرة «المدينة الفاضلة المخفية» يتميز الطريق المؤدي من مبنى الاستقبال إلى المتحف بصف من أشجار الساكورا المتدلية، كما أن منظر الأزهار من داخل نفق ذي إضاءة وردية ناعمة يُعد من أكثر المشاهد شهرة وجذبًا للزوار. أفضل وقت للزيارة: من أوائل أبريل/نيسان إلى منتصفه.



3: شجرة راكو الساكوراية (شيراكوا، محافظة فوكوشيما)

تُعد هذه الشجرة المتدلية التي يزيد عمرها عن قرنين من الزمان من أبرز المعالم الطبيعية في المنطقة، وقد زُرعت في حديقة صمّمها ماتسودايرا سادانوبو، حفيد الشوغون الثامن من عائلة توكوغاوا وحاكم إقطاعية شيراكوا. وقد أنشأ هذه الحديقة برؤية تقوم على جعلها مكانًا يمكن للجميع الاستمتاع به، بغض النظر عن المكانة الاجتماعية. تمتد أغصان الشجرة في جميع الاتجاهات بشكل واسع، لتشكّل هيئة تشبه المظلة الضخمة، في منظر مهيب يخطف الأنفاس.



4=: أزهار الساكورا المتدلية في حي الساموراي كاكُنوداته (سينبوكو، محافظة أكيتا)

يُقال إن أصل هذه الأشجار المتدلية يعود إلى أميرة قامت بزراعة ثلاث شتلات بالقرب من مقر إقامتها خلال فترة إيدو (1603–1868)، بعد انتقالها إلى المنطقة من كيوتو عقب زواجها. واليوم، تنتشر هذه الأشجار في أنحاء البلدة، لتملأها بجمال نابض بالحياة في كل ربيع.



4=:يوكا نو ساتو (كاميياما، محافظة توكوشيما)

تغطي أكثر من 300 شجرة كرز متدلية جانب جبل كامل، إلى جانب نباتات الفورسيثيا، مما يشكّل تباينًا ساحرًا بين اللونين الوردي والأصفر.



6: حديقة غابة تاكيبه (أوكاياما، محافظة أوكاياما)

تُعد من أبرز أماكن مشاهدة أزهار الساكورا في غرب اليابان، حيث تضم نحو 10,000 شجرة كرز من 100 نوع مختلف، تتنافس جميعها في الجمال وتحظى الأشجار المتدلية مزدوجة الأزهار بشعبية خاصة، بفضل أغصانها الأنيقة المتدلية برفق أفضل وقت للزيارة: من أواخر مارس/آذار إلى منتصف أبريل/نيسان.



7: طريق أزهار الساكورا في ناغاتورو (منطقة تشيتشيبو، محافظة سايتاما)

تصطف نحو 500 شجرة كرز مزدوجة الأزهار على طول ممر للمشاة، لتشكّل ما يُعرف بـطريق أزهار الساكورا تمتزج الألوان الزهرية الغنية مع الأبيض والأصفر، لتصنع مشهدًا نابضًا بالحياة. ويمكن للزوار أيضًا ركوب التلفريك للاستمتاع بإطلالة رائعة على الأزهار من الأعلى. أفضل وقت للزيارة: من منتصف أبريل/نيسان إلى أواخره.



8=:حديقة أونيوشي (منطقة كايابي، محافظة هوكايدو)

تعني كلمة «أونيوشي» في لغة شعب الأينو «المكان الذي تنمو فيه الأشجار بكثافة»، وهو ما ينطبق تمامًا على هذه الحديقة التي تضم نحو 500 شجرة كرز من أنواع مختلفة. وبسبب اختلاف مواعيد تفتح كل نوع قليلًا، يمكن للزوار الاستمتاع بأزهار الساكورا لفترة أطول. كما يشكّل منظر الأزهار الرقيقة على خلفية جبل كوماجاتاكي الشامخ مشهدًا رائعًا يخطف الأنظار. أفضل وقت للمشاهدة: منتصف مايو/أيار.



8=:حديقة أريسوغاوا التذكارية (ميناتو، طوكيو)

تقع هذه الحديقة على أرض كانت في الأصل مقرًا ثانويًا لعشيرة نامبو خلال فترة إيدو. وفي عصر مييجي (1868–1912)، أصبحت ملكًا لفرع أريسوغاوا من العائلة الإمبراطورية، وفي عام 1934، فُتحت الحديقة أمام العامة. تقع في قلب طوكيو، وتتميز بطبيعتها الغنية، مما يجعلها واحة هادئة ونادرة وسط المدينة.



مصادر البيانات



تصنيف أفضل مواقع أشجار الساكورا المتدلية ومزدوجة الأزهار (باليابانية) من موقع جالان التابع لشركة ريكروت

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوانه الرئيسي: صفوف من أشجار الساكورا المتدلية على خط نيتشو. ©PhotoAC)