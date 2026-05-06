لماذا يبتعد المراهقون في اليابان عن الزواج وإنجاب الأطفال؟

أظهر استطلاع رأي أُجري على المراهقين في اليابان تراجعًا في نسب الراغبين في الزواج أو إنجاب الأطفال مقارنة بالمستويات المسجّلة قبل ثلاث سنوات، ما يعكس تحوّلًا في تطلّعات الجيل الشاب ونظرته إلى تكوين الأسرة في المستقبل.

تعد اليابان واحدة من دول العالم التي يشهد فيها الانخفاض السكاني وارتفاع معدلات الشيخوخة تسارعاً كبيراً. وقد سألت النسخة الأخيرة من مشروع استطلاع مستمر تجريه ”مؤسسة نيبون“ مراهقين تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاماً عن أهداف حياتهم، مثل الزواج وتربية الأطفال. أُجري الاستطلاع في الفترة من أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2025، وتمت مقارنته هنا باستطلاع حول نفس الموضوع أُجري في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

انخفضت نسبة المشاركين الذين يرغبون في الزواج بشكل مؤكد أو محتمل، بمقدار 7.4 نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق، لتصل إلى مستوى عام قدره 58.1%. وعند تقسيم المشاركين إلى أربع فئات حسب وضعهم الاجتماعي والاقتصادي من 0 إلى 3 نقاط، حيث تشير الدرجة الأعلى إلى رخاء أكبر، كانت رغبة الفئة ”0“ في الزواج أقل من 50%، حيث بلغت 49.2%، وهي نسبة أقل بكثير من الفئات الأخرى.

وفيما يتعلق بما إذا كانوا يعتقدون أنهم سيتزوجون فعلياً يوماً ما (بصرف النظر عن تفضيلاتهم الشخصية الحالية)، انخفض المستوى العام بمقدار 6.2 نقطة مئوية ليصل إلى 44.8%. وبالنظر إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي، بلغت نسبة اعتقاد المشاركين الميسورين نسبياً (الفئتان 3 و2) بإمكانية زواجهم حوالي 52%، مقارنة بـ 46.5% للفئة 1 و37.5% للفئة 0. تشير هذه النتائج إلى أن الوضع المالي للأسرة مرتبط بقوة بمدى واقعية احتمال الزواج في نظر المراهقين.

انخفضت نسبة المشاركين الذين أبدوا رغبتهم في إنجاب أطفال في المستقبل (سواء بشكل مؤكد أو محتمل) بمقدار 7.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 51.5%. ورغم اتخاذ الحكومة مجموعة واسعة من الإجراءات لمعالجة انخفاض معدل المواليد، إلا أن جيل الشباب لم يحصل على حافز كافٍ لإنجاب الأطفال. وكما هو الحال مع المواقف تجاه الزواج، فإن المشاركين ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدني أقل ميلاً لإنجاب الأطفال.

أما نسبة المشاركين الذين يعتقدون أنهم سينجبون أطفالاً فعلياً (بشكل مؤكد أو محتمل) فقد انخفضت بمقدار 6.7 نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق، لتصل إلى مستوى عام قدره 38.9%. ويظهر التوزيع حسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي أن النسبة كانت 51.4% للفئة 3، و40.4% للفئة 2، و40.0% للفئة 1، و33.4% للفئة 0. وبالإضافة إلى ذلك، أفاد 41.5% من المنتمين للفئة 0 بأنهم ”لا يعرفون“ أو ”لم يفكروا في الأمر قط“، مما يشير إلى أن فكرة إنجاب الأطفال تبدو غير واقعية تماماً بالنسبة لهم.

مصادر البيانات

استطلاع رأي للمراهقين حول خططهم الحياتية (باللغة اليابانية) أجرته مؤسسة نيبون.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © PhotoAC)