رغم الإصلاحات الحكومية… عزوف عن العمل لساعات أطول في اليابان

تقف رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي، التي تعهّدت بالعمل الدؤوب عند تولّيها أعلى منصب في اليابان، وراء اقتراح لتخفيف القيود المفروضة على العمل الإضافي. غير أن استطلاعًا حديثًا أظهر فجوة واضحة بين التوجّه الحكومي وتطلعات الموظفين، إذ لم يُبدِ الرغبة في زيادة ساعات العمل سوى موظف واحد من كل عشرة.

الحد الحالي للعمل الإضافي ”مناسب“

في إطار مبادرة إصلاح أسلوب العمل التي أُطلقت عام 2019، فرضت الحكومة اليابانية حدًا أقصى شهريًا للعمل الإضافي يبلغ 45 ساعة، بهدف مواجهة ظاهرة ”كاروشي“ (الموت بسبب الإفراط في العمل). ومع ذلك، اقترح الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم العام الماضي إجراء إصلاح جديد لتخفيف بعض هذه القيود، انطلاقًا من فكرة أنها تعيق من يرغبون في العمل لساعات أطول، كما تهدف التعديلات المقترحة إلى معالجة النقص في اليد العاملة.

وبعد مرور خمس سنوات على تطبيق هذه التشريعات، أجرت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في أكتوبر/ تشرين الماضي مسحًا واسع النطاق شمل 3000 عامل في مختلف أنحاء البلاد.

وأظهرت النتائج أن 10.5% فقط من المشاركين يرغبون في زيادة ساعات عملهم، مقابل 30% يفضلون تقليلها، بينما أعرب 59.5% عن رضاهم عن ساعات عملهم الحالية.

بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في زيادة ساعات عملهم، كانت الأسباب الأكثر شيوعاً هي: ”كسب المزيد من المال“ (41.6%)، و”العمل وفق وتيرتي الخاصة“ (19.7%)، و”عدم القدرة على تغطية النفقات بدون أجر العمل الإضافي“ (15.6%).

كما وجد الاستطلاع أن 65.6% من المشاركين يعتبرون أن 20 ساعة أو أقل هو قدر معقول من العمل الإضافي، بينما رأى 93% أن الحد الأقصى البالغ 45 ساعة يجب أن يظل الحد القانوني للعمل الإضافي

اعتبر 7% فقط من المشاركين في الاستطلاع أن العمل الإضافي الذي يتجاوز الحد الأقصى الحالي البالغ 45 ساعة معقول، مما يشير إلى قلة الطلب بين العمال على تخفيف القيود المفروضة حاليًا على العمل الإضافي.

ينص القانون الحالي على استثناء خاص يسمح بتجاوز الحد الأقصى للعمل الإضافي في حالات الظروف الاستثنائية المؤقتة التي يتفق عليها كل من العمال والإدارة. ومع ذلك، حتى في هذه الحالة، لا يُسمح بالعمل الإضافي لأكثر من 45 ساعة شهريًا إلا لمدة ستة أشهر كحد أقصى في السنة، ويجب ألا يتجاوز متوسط ​​ساعات العمل الإضافية على مدى عدة أشهر 80 ساعة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)